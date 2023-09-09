解放軍分析師：中國內部壓力不會轉為侵台

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他說，雖然中國內部有些問題，但北京明白攻打台灣的代價太大，包括政治、經濟、人員傷亡的代價，「我看不到解放軍立即發動攻擊的跡象」。他認為主因是解放軍目前還無法達成武力統一台灣的任務，軍事訓練、整合作戰力都不足，「攻打台灣會是他們史上最複雜的戰爭，他們還沒準備好」。
不過中國既已在軍事上投入巨資，國防經費在全球僅次於美國，何以準備多年卻仍未準備好？
路易斯解釋，解放軍確實花了很多錢買新武器，但不代表他們能正確使用，上一次中國打仗是1979年入侵越南，以蘇聯的軍事模式為依歸，距離現代化非常遙遠，2015年解放軍才從蘇聯模式轉向西方模式，就算花了大錢，也需要時間學會好好運用。
他強調解放軍並無實戰經驗，不像美國最近數十年已打了不少戰爭，且中國參與聯合國維和部隊的表現也不好。即便今年4月解放軍的大型跨軍種聯合演習，結果也遠不如他們的預期。
「我相信解放軍會樂於宣傳『準備好了』，但攻打台灣所需的規模，以他們目前的訓練還遠遠不及。」
雖然美國情報系統推估的中國侵台可能時間在2027年左右，但路易斯認為「在習近平第3任內我也覺得不太可能（攻台），這是基於解放軍發展的趨勢來看，第3任還不會準備好」。
他說，當然有可能即便解放軍還沒準備好，但發生擦槍走火或是政治因素讓習近平下令，但這是非常極端的狀況。
「台灣在美國已是家喻戶曉，中國很清楚若攻擊台灣，等於跟美國打，也許還要跟日本、菲律賓、澳洲打，那會是場大戰，中國完全還不到能面對這種情況的地步。」
不少專家分析共軍封鎖台海的可能性，路易斯認為不太合理，「因為只要一封鎖，美國就會來，美國無法接受（台海）封鎖，解放軍要不讓美國通過、封鎖被破解，要不就得攻擊美國，承受更麻煩的後果」。
他認為封鎖台海是美國重大關切的利益，而中國軍力還沒準備好面對美國。
另一種台海危機劇本則是解放軍發動無預警攻擊，路易斯認為有理論上的可能性，但調動大批部隊會有跡可尋，就像俄羅斯侵略烏克蘭前的部隊移動被美軍掌握。以台海而言還會有海岸防衛的調整等跡象可觀察，因此開戰前的準備不會毫無預警。
例如4月中共針對台灣總統蔡英文與美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）會面而舉行3天環台軍演，根據他的研究，這場大型演習前就讓解放軍花了18天準備。
他預測未來5年最可能的狀況是，解放軍持續做現在做的事，包括非常積極的在台海、南海獨斷獨行，發展能力、訓練部隊、模擬封鎖，不放過任何對台灣展現肌肉的機會。
「不過明年選舉時或許會低調些，因為從過去經驗來看會有反效果。」
雖然短期尚無迫切危機，但他提醒台灣仍應擔心，「因為中國的威脅正在升高，中國正在持續補足能力缺口，拉大（兩岸軍力）差距」。他贊同台灣提高國防預算，「但更重要的是錢怎麼花、買什麼樣的軍備才是對的」。
他也指出，未來還有一個挑戰在於解放軍對台灣周圍的侵擾已常態化，可能會在日常課表裡穿插大規模的各種演練，使得預先判別是演習還是攻擊會愈來愈困難。但無論如何，台灣愈早準備，當危機真的發生時才愈能夠因應。（編輯：徐睿承）1120909