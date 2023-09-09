今起連喝3天！全家美式買1送1　7-11咖啡第2杯10元、霜淇淋買1送1

4大超商開學季限定！全家咖啡買1送1　7-11拿鐵35元、思樂冰20元

▲全家特大杯氣泡美式買1送1優惠；7-11開學前9月10日限定，大杯思樂冰買1送1。（圖／記者鍾怡婷攝、7-11提供）
▲全家特大杯氣泡美式買1送1優惠；7-11開學前9月10日限定，大杯思樂冰買1送1。（圖／記者鍾怡婷攝、7-11提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

本週末為開學前最後休假時光！4大超商在開學前推出限定咖啡優惠，包括全家3款特大杯氣泡美式咖啡買1送1，還有鮮露青茶也有買1送1優惠；7-11則是今起至10日限定，指定品項咖啡「同品項第二杯10元」，原價70元的特大杯拿鐵，換算下來平均40元，再搭配自帶杯優惠5元，相當於35元開喝。且開學前最後一天，9月10日當天限定，7-11大杯思樂冰買1送1，平均單杯只要20元。

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🟡全家｜9月8日至9月10日咖啡買1送1
門市購買特大杯椪柑氣泡美式、西西里氣泡美式、芒果氣泡美式，原價80元買1送1；大杯鮮露青茶，原價40元買1送1。凡購買Let’s Café、私品茶任兩杯，即可加價49元換購好神公仔杯塞一個（隨機不挑款）

隨買跨店取有UCC黑咖啡、悅氏鹼性水、芒果百香雪酪冰棒、EVA商務艙米果隨手包、加倍佳壁虎造型軟糖，都有同商品買1送1優惠。

▲全家「康康五」9月8日至9月10日限時登場。（圖／業者提供）
▲全家「康康五」9月8日至9月10日限時登場。（圖／業者提供）
🟡7-ELEVEN
📍門市｜9月10日思樂冰買1送1
7-11開學日限定優惠，9月10日當天大杯思樂冰買1送1（限蘋果風味蘇打口味），每杯原價39元，平均單杯免20元開喝，這是自思樂冰回歸開賣後，首次推出買1送1優惠。

若是想要喝經典可口可樂思樂冰口味，9月19日前還有大杯思樂冰免費升級特大杯，相當於原價45元、特價39元（兩優惠活動僅能擇一使用）。

▲7-11思樂冰回歸以來首次推買1送1，於9月10日開學日限定，大杯蘋果風味蘇打買1送1。（圖／7-11提供）
▲7-11思樂冰回歸以來首次推買1送1，於9月10日開學前限定，大杯蘋果風味蘇打買1送1。（圖／7-11提供）
📍門市｜即起至9月10日霜淇淋買1送1、咖啡第2杯10元
使用icash pay購買霜淇淋，可享同品項買1送1優惠，包括聯名米其林一星正宗泰式餐廳「頌丹樂」的泰奶霜淇淋、夏日芒芒、原味牛奶霜淇淋都在優惠內。

指定咖啡同品項第二杯10元，包含特大杯美式（原價60元、平均35元）、特大杯拿鐵（原價70元、平均40元）、雞尾酒風味氣泡咖啡系列（原價99元、平均55元）、大杯精品美式（原價100元、平均55元）、精品小農冰磚系列（原價120元、平均65元）、珍珠椰果四季春青茶（原價60元、平均35元）。

▲7-11使用icash pay購買霜淇淋，可享同品項買1送1優惠。（圖／7-11提供）
▲7-11使用icash pay購買霜淇淋，可享同品項買1送1優惠。（圖／7-11提供）
🟡萊爾富｜即日起至9月19日
大杯美式（原價45元）／大杯拿鐵（原價55元），同價位第2件6折優惠，不同價以2件8折計

每週一至週三，大杯美式買8送5特價350元（原價45元、平均27元）；大杯拿鐵買8送4特價440元（原價55元、平均37元）

🟡OK｜即日起至9月20日
門市消費／繳費／寄取件，中杯莊園級美式加價購25元（原價50元）、特大杯醇奶茶加價購35元（原價50元）、特大杯仲夏水果茶加價購49元（原價70元）。

▲OK攜手純喫茶玩創意，以經典紅茶與綠茶為基底，玩出新風味「醇奶茶」與「仲夏水果茶」。（圖／業者提供）
▲OK攜手純喫茶玩創意，以經典紅茶與綠茶為基底，玩出新風味「醇奶茶」與「仲夏水果茶」。（圖／業者提供）

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