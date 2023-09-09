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橘爸唬籃／籃協理事長PK姚明找錯對象！轉移焦點成政治打壓非正解

▲籃協企圖模糊焦點，將U16亞錦賽資格議題導向成「政治打壓」。（圖／美聯社／達志影像）
▲籃協企圖模糊焦點，將U16亞錦賽資格議題導向成「政治打壓」。（圖／美聯社／達志影像）

專欄作家/橘爸

中華隊無法參加U16亞洲青年男籃錦標賽，但中華民國籃球協會卻後知後覺，引發爭議。籃協第一時間指控東亞籃球協會（EABA）片面修改參賽規則，並將責任歸咎於東亞籃協主席姚明，企圖模糊焦點，將事件導向成「政治打壓」；此事件也讓橘爸想到2019年，中華民國滑冰協會自己放棄了亞洲國際花式滑冰經典賽的主辦權，東窗事發後以被中國打壓為由，企圖蒙混過關。

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ISU四大洲花式滑冰錦標賽。資料照
中華民國滑冰協會在2019年曾主動放棄亞洲國際花式滑冰經典賽的主辦權，但東窗事發後卻轉移焦點成政治事件。資料照
既視感！把焦點轉移成政治打壓

當年滑冰協會突宣布亞洲國際花式滑冰經典賽的主辦權臨時被取消，並將賽事移置中國東莞舉辦，當時國內體壇一片嘩然。但很快的就被國際滑冰總會打臉，原來是中華民國滑冰協會早已提出放棄主辦。

台灣民眾普遍不重視體育，但相對重視國際賽，若牽扯到矮化或打壓，更是會同仇敵愾，甚至連政治人物也會站出來發聲。因此協會平時業務處理便宜行事或出現紕漏，也許能夠輕易掩飾，但若牽扯到重大議題，過去的所作所為就可能被放大檢視，像是今年籃協無故缺席2月25日在香港舉辦的「東亞籃技術會議」，無論是因為SBL賽季繁忙，或是被「臨時通知」，還是因為此會議只是為了選舉，都很難自圓其說。

▲籃協理事長謝典林在臉書上發文寫下「姚明，出來單挑一下呀～」，此舉讓網友氣炸，希望他可以好好做正事。（圖／謝典林臉書）
▲籃協理事長謝典林在臉書上發文寫下「姚明，出來單挑一下呀～」，此舉讓網友氣炸，希望他可以好好做正事。（圖／謝典林臉書）
中華籃協理事長謝典林找錯人單挑了吧！

橘爸認為，其實此事件只要籃協稍微有警覺性或是敏感度，提前確認U16的參賽資格，就不會發生後續一連串的問題。而籃協第一時間將責任推給東亞籃球協會（EABA），也非常不合理。

若今(9日)媒體報導屬實，那籃協無疑是被狠狠打臉，中華籃協理事長謝典林似乎找錯人單挑(姚明)，畢竟東亞籃球協會已強調並非片面決定，也沒有權限決定，而後續的致歉說法又是從何而來?

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關於橘爸：

從小就是一位籃球痴、籃球狂，兒時夢想是成為台灣第一個打NBA的球員，可惜天賦不高、身材發福，但對於籃球的熱愛仍絲毫不減，因此寫文章與同樣熱愛籃球的朋友分享、討論。

最愛的球員是林書豪和灌籃高手中的藤真，橘爸認為，籃球員除了身材和天賦外，最重要的是靠頭腦打球。

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