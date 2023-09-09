橘爸唬籃／籃協理事長PK姚明找錯對象！轉移焦點成政治打壓非正解

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當年滑冰協會突宣布亞洲國際花式滑冰經典賽的主辦權臨時被取消，並將賽事移置中國東莞舉辦，當時國內體壇一片嘩然。但很快的就被國際滑冰總會打臉，原來是中華民國滑冰協會早已提出放棄主辦。
台灣民眾普遍不重視體育，但相對重視國際賽，若牽扯到矮化或打壓，更是會同仇敵愾，甚至連政治人物也會站出來發聲。因此協會平時業務處理便宜行事或出現紕漏，也許能夠輕易掩飾，但若牽扯到重大議題，過去的所作所為就可能被放大檢視，像是今年籃協無故缺席2月25日在香港舉辦的「東亞籃技術會議」，無論是因為SBL賽季繁忙，或是被「臨時通知」，還是因為此會議只是為了選舉，都很難自圓其說。
中華籃協理事長謝典林找錯人單挑了吧！
橘爸認為，其實此事件只要籃協稍微有警覺性或是敏感度，提前確認U16的參賽資格，就不會發生後續一連串的問題。而籃協第一時間將責任推給東亞籃球協會（EABA），也非常不合理。
若今(9日)媒體報導屬實，那籃協無疑是被狠狠打臉，中華籃協理事長謝典林似乎找錯人單挑(姚明)，畢竟東亞籃球協會已強調並非片面決定，也沒有權限決定，而後續的致歉說法又是從何而來?
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關於橘爸：
從小就是一位籃球痴、籃球狂，兒時夢想是成為台灣第一個打NBA的球員，可惜天賦不高、身材發福，但對於籃球的熱愛仍絲毫不減，因此寫文章與同樣熱愛籃球的朋友分享、討論。
最愛的球員是林書豪和灌籃高手中的藤真，橘爸認為，籃球員除了身材和天賦外，最重要的是靠頭腦打球。