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FIBA世界盃／美國隊爆冷遭淘汰　魔術強森很失望：如今只能爭銅了

▲美國隊爆冷輸德國「魔術強森」Magic Johnson對於爭奪銅牌感到失望。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國隊爆冷輸德國「魔術強森」Magic Johnson對於爭奪銅牌感到失望。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

在昨日美國隊以111:113輸給了德國隊遭到淘汰後，總教練Steve Kerr認為，自家球隊有能力贏得今年的冠軍，他們只是在最重要的時候沒能完成它。但無論是什麼原因，都無法緩解美國球迷對於籃壇霸主地位不穩所感到的失落和不安，傳奇球星魔術強森就直接明白地表達了這種感受。

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「這項運動在過去30年左右已經全球化。比賽變得很困難。現在已經不是1992年了。世界各地的球員都變得更好、各隊也都變得更好了，贏得世界盃或奧運會並不容易。」Kerr如此說道。

Kerr的話許多人都知道，但一直到美國隊真正在本屆世界盃被淘汰之前，人們仍舊會對他們寄予厚望。可是，世界正快速地追趕上美國，他們越來越難像以前那樣輕鬆贏得勝利，並在比賽中居於佔據主導地位。

雖然外界都明白，這支美國隊與喬丹（Michael Jordan）領導的傳奇「夢幻隊」相去甚遠，但許多人仍對今年美國隊如此輕易就遭到擊敗而感到驚訝。在之前16強小組賽以104:110輸給立陶宛隊之後，他們今天幾乎是用同樣的方式敗給德國隊，在籃板球、犯規麻煩和防守漏洞等方面持續存在的問題，導致他們在2023年國際籃總世界盃吞下上第2場失利。

在輸給立陶宛和德國的比賽中，美國隊在籃下基本上沒有提供任何抵抗，球隊基本上在內線被對方為所欲為。

德國隊的投籃命中率為 57.7%，三分線外命中率為 43.3%，Andreas Obst攻下24分，有3名德國球員得分超過20分、6名球員得分上雙，美國隊在防守端幾乎沒有太大的抵抗能力。

昔日夢幻隊的前輩魔術強森對於這樣的結果，失望溢於言表，他在推特上表示：「剛剛觀看了FIBA世界盃美國男籃對陣德國隊的比賽，我對我們以111：113落敗感到非常失望。現在，我們將不再為金牌而戰，而是為銅牌而戰。」

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