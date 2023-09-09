FIBA世界盃／美國隊爆冷遭淘汰　魔術強森很失望：如今只能爭銅了

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Kerr的話許多人都知道，但一直到美國隊真正在本屆世界盃被淘汰之前，人們仍舊會對他們寄予厚望。可是，世界正快速地追趕上美國，他們越來越難像以前那樣輕鬆贏得勝利，並在比賽中居於佔據主導地位。
雖然外界都明白，這支美國隊與喬丹（Michael Jordan）領導的傳奇「夢幻隊」相去甚遠，但許多人仍對今年美國隊如此輕易就遭到擊敗而感到驚訝。在之前16強小組賽以104:110輸給立陶宛隊之後，他們今天幾乎是用同樣的方式敗給德國隊，在籃板球、犯規麻煩和防守漏洞等方面持續存在的問題，導致他們在2023年國際籃總世界盃吞下上第2場失利。
在輸給立陶宛和德國的比賽中，美國隊在籃下基本上沒有提供任何抵抗，球隊基本上在內線被對方為所欲為。
德國隊的投籃命中率為 57.7%，三分線外命中率為 43.3%，Andreas Obst攻下24分，有3名德國球員得分超過20分、6名球員得分上雙，美國隊在防守端幾乎沒有太大的抵抗能力。
昔日夢幻隊的前輩魔術強森對於這樣的結果，失望溢於言表，他在推特上表示：「剛剛觀看了FIBA世界盃美國男籃對陣德國隊的比賽，我對我們以111：113落敗感到非常失望。現在，我們將不再為金牌而戰，而是為銅牌而戰。」