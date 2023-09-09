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FIBA世界盃／德國射手Obst對美國隊狂砍24分　Kerr：手感來守不住

▲德國隊主力後衛Andreas Obst。（圖／美聯社／達志影像）
▲德國隊主力後衛Andreas Obst。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

在昨日美國隊以111:113輸給了德國隊遭到淘汰後，總教練Steve Kerr賽後檢討了球隊之所以落敗的原因，他點出進攻籃板以及防守問題，同時也稱讚德國隊主力後衛Andreas Obst發揮出色，在被他投出手感後，就難以對其產生限制了。

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「在過去的30 年裡，這項運動已經全球化，讓比賽變很困難。這已經不再是1992年了。世界各地的球員都變得更好，球隊也都變得更好，贏得世界盃或奧運會並不容易。」在被問到美國隊連兩屆未能贏得世界盃冠軍的意義以及這反映出什麼國際籃壇的狀況時，Kerr提出了自己的觀點。

Kerr說，「恭喜德國隊，他們打得太棒了，理應獲得勝利。每次我們正在追分時，他們能投進精彩的進球，或者拿到進攻籃板，打出一場漂亮的比賽。他們做了自己該做的事。我對我們的球員感到自豪，他們整場比賽都打得很無畏。但我們就是沒能贏下比賽。」

美國隊這場比賽的防守策略和執行從始至終都沒有發揮作用，Kerr認為這是輸球的關鍵，「我一直都很尊重Dennis Schroder的能力，他是一名很難對付的後衛。速度很快、能持球並不斷突破，這對我們的防守構成了威脅和損害。」這場比賽Schroder得到17分9助攻。

Kerr接著表示，「我們犯了一些錯誤。這聽起來有點過了，但我認為從比賽的第一個進攻籃板開始，球隊就應該為此定下基調，但我們沒有。這給Obst提供了機會，他9罰8中，命中了很多三分球，我們到後面就無法限制住他了。」

27歲的歐洲聯賽球星Andreas Obst這場比賽11投6中，命中4記三分球，得到了全場最高的24分，還有6次助攻，Kerr稱讚對方是這場比賽的關鍵球員，無法守住他是輸球的主要原因之一。

德國隊的投籃表現令人印象深刻，整場比賽他們的團隊命中率高達58%，三分球命中率為43%。此外，他們在進攻籃板上以12:7居於主導地位，並以此為自己帶來25分的二次進攻機會，而美國隊在這方面則只得到了8分。

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