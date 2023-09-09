FIBA世界盃／德國射手Obst對美國隊狂砍24分　Kerr：手感來守不住

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Kerr說，「恭喜德國隊，他們打得太棒了，理應獲得勝利。每次我們正在追分時，他們能投進精彩的進球，或者拿到進攻籃板，打出一場漂亮的比賽。他們做了自己該做的事。我對我們的球員感到自豪，他們整場比賽都打得很無畏。但我們就是沒能贏下比賽。」
美國隊這場比賽的防守策略和執行從始至終都沒有發揮作用，Kerr認為這是輸球的關鍵，「我一直都很尊重Dennis Schroder的能力，他是一名很難對付的後衛。速度很快、能持球並不斷突破，這對我們的防守構成了威脅和損害。」這場比賽Schroder得到17分9助攻。
Kerr接著表示，「我們犯了一些錯誤。這聽起來有點過了，但我認為從比賽的第一個進攻籃板開始，球隊就應該為此定下基調，但我們沒有。這給Obst提供了機會，他9罰8中，命中了很多三分球，我們到後面就無法限制住他了。」
27歲的歐洲聯賽球星Andreas Obst這場比賽11投6中，命中4記三分球，得到了全場最高的24分，還有6次助攻，Kerr稱讚對方是這場比賽的關鍵球員，無法守住他是輸球的主要原因之一。
德國隊的投籃表現令人印象深刻，整場比賽他們的團隊命中率高達58%，三分球命中率為43%。此外，他們在進攻籃板上以12:7居於主導地位，並以此為自己帶來25分的二次進攻機會，而美國隊在這方面則只得到了8分。