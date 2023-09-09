控訴林姿妙兒子性暴力！女聲請保護令質疑吃案 宜蘭地院發布澄清
一名陳姓女網友於臉書社團「爆料公社」發文控訴，指與宜蘭縣長林姿妙的兒子交往2個月，不利卻在今年9月間，遭受對方性暴力侵犯，陳女表示，她向法院聲請暫時保護令，卻疑被吃案，發文痛批「因為他是縣長兒子嗎？」， 對此，宜蘭地院澄清表示，本月5日收到此案，當天隨即分案，而承辦的司法事務官審查後，認為有補件的必要，因此於7日，以郵寄的方式發函，請聲請人補正資料，中間可能有時間差，宜院也嚴正聲明，會依法秉持公正客觀法定程序進行。
記者林盈君／綜合報導
據了解，陳女在臉書發文控訴，與林姿妙的兒子是情侶關係，是透過交友軟體認識，雙方交往2個月，本月3日，她於對方家中遭受男方性暴力，當天晚間她到醫院驗傷，並於隔天向法院聲請保護令，但3天之後收到法院通知，指出證據不足，陳女氣憤表示，甚至被暗示因對方是縣長兒子「為什麼不向其他縣市聲請保護令？」，讓陳女痛批，只是要保護自己人身安全，卻遭法院為難、並質疑吃案，更控訴「請法務部或婦女團體告訴我，我要怎麼做？」，強調預計下週會提告。
對此，宜蘭地院發布澄清，表示於5日收到此案，並已在當天分案，但審查後認為聲請狀中，未能夠佐證兩人是否為親密關係伴侶，因此7日寄出補正函文，請聲請人補正資料。而當時與陳女電話說明的社工，因得知陳女居住地為於新北，才會善意提供資訊，表示可就近在新北地院聲請保護令，絕無推案、吃案的可能。
事件爆發後，宜蘭縣府回應表示，此事件與縣府無關，無法做出回應。林姿妙兒子則表示，遭指控內容並非事實，也將訴諸法律途徑，捍衛自己清白。
※【NOWnews 今日新聞
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