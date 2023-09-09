證交所前進校園攜手台科大開學分課　合作實習培養資本市場人才

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證交所期望藉由這次的機會，擴大未來招募資訊人才的管道。資訊人才在當今數位化和技術驅動的經濟發展過程中至為重要，資訊人才除了具備證交所所需的技術專業知識、數據分析能力與資通安全管理等技能外，更肩負著維護臺灣證券市場持續營運的重責大任。
此外，證交所正積極朝數位轉型邁進，無論是推動智慧流程自動化、AI及機器學習或大數據分析，在在需要優秀的新血加入，不斷探索新技術和創新，並逐步將數位新科技賦能所有員工，加速國際化的步伐。
證交所與台科大這次的產學合作，同時也為台科大學生提供了實踐學習的機會，應用所學知識將理論轉化為實際技能，並在與證交所同仁互動中，接觸到最新證券市場發展趨勢，提升職場競爭力，台科大也能藉此培養證券人才、拓展學生未來生涯發展的可能性，成為兼具技術與創新、跨學科及具多元化能力、具社會責任及永續發展意識、負彈性及適應能力的次世代資本市場人才。
證交所將以開設學分課程班作為起點，從單向合作逐步發展到建立長期的夥伴關係，與台科大共同探索更多合作機會，推動產業與學術界的持續發展，培養次世代資本市場人才，同時也擴大證交所的徵才管道、建立資訊人才儲備庫。期待這次合作能成為學生們職業生涯的重要里程碑，為他們的未來奠定堅實基礎。