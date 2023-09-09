民宅倒塌恐賠10億　高嘉瑜曝基泰財務恐無法賠償「立刻假扣押」

我是廣告 請繼續往下閱讀
高嘉瑜說，本次基泰大直造成的路面陷落事件，是今年台北市內最嚴重、影響範圍最廣、預估損害賠償金額最高的一件，且後續解約及持續增加的損失也難以估計，受害民眾該如何求償十分關鍵。
高嘉瑜拿出公開資訊觀測站上資訊說，該公司2023年第2季財報中流動資產約204億、但負債總額卻高達136.5億餘元，若以最即時能使用的現金及約當現金來說則僅有29億元，若再扣除因本案所生的行政處罰、履約賠償責任、未來可能持續發生的損害的話，即便加上了前述附加條款的最高額1000萬元，也極有可能無法負擔賠償責任。
高嘉瑜提到，回頭看2014年8月1日凌晨發生的高雄氣爆事件，同樣是私人企業造成的重大工安意外、損害金額也高達10億、甚至有人因此死亡，當時高雄市政府第一時間至現場調查、與居民接觸，並迅速在同年8月6日向法院聲請假扣押榮化19億元的財產，台北市政府也應該效法這樣的執行力。
高嘉瑜強烈要求，台北市政府應積極介入本案，立刻向法院聲請對基泰建設所有的財產進行假扣押，避免基泰建設藉機脫產、逃避責任，同時也應該盡速成立專案小組，協助受害民眾釐清受損程度、計算損害賠償數額；並啟動內部調查程序，確認其中是否涉及公務員行政缺失，或甚至是包庇、圖利建商，還給受害民眾一個公道。
更多「北市大直民宅塌陷」相關新聞。