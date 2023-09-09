▲13歲童近視700多度！　AI智配角膜塑型2周就恢復到1.0

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用眼不當 每年恐以100度速度增加李怡青表示：「近視的主要原因除了遺傳，『長時間』、『近距離』的用眼更是導致這個世代近視率居高不下的主因。所以不能全然怪3C，包括課業壓力太重、學才藝要看譜等，都是近距離的活動，也都應該被重視。」近視是疾病，不僅僅是戴眼鏡就好，若沒有控制好，平均每年會以100度速度增加，越早近視就容易變成高度近視，而高度近視患者得到黃斑部病變、青光眼、視網膜破洞或剝離等嚴重眼疾的機率比一般人高很多。因此，如何在孩子使用科技產品同時照顧視力是家長在育兒上非常重要的課題。
人氣作家葉揚表示，現今科技已經佈滿整個環境，要完全避免3C的煩擾，幾乎是不可能的事情，父母親應扮演好幫助孩子使用科技的角色，懂得利用科技來預防近視，才能陪伴孩子一同面對接下來持續變化的世界。例如大兒子羅比會固定到眼科檢查，以往對於近視「發現問題，再解決」，現在已經可以透過「遠視剩餘量」及「眼軸長」，幫助孩子未雨綢繆、預防近視。
角膜塑型＋AI智慧 高效率驗配降度李怡青表示，現在近視控制的方法不斷在進步，除了過去常見的長效散瞳劑，現在有了各種不同濃度的藥水可以使用，讓孩子可以在盡可能低的副作用下，同時達到近視控制的效果。而臨床上行之有年的角膜塑型，也在科技不斷進步下，發展出了「AI智慧驗配」的新技術，以高科技的儀器精準分析角膜上10萬2千個點，透過大數據精密運算，3D全客製化專屬患者的個人鏡片，達到更高效率的驗配、降度作用。
隱形眼鏡品牌營運長吳冠漢說明，隨著科技的導入台灣技術專業不斷升級，在自動化精密的製造過程中，除了能夠確保鏡片精準度與訂製準確，以提供符合使用者的個人化鏡片。這款智配角膜塑型，使用的是超高透氧DK180、非球面的設計，配戴起來更透氧舒適。
李怡青補充：「曾經有個比較敏感的小朋友，在評估的時候非常害怕，原本幫他試戴時都緊握著拳頭不斷說要拿下鏡片，後來透過AI智慧驗配，免試戴就可以拿到專屬個人鏡片，戴上後不但沒有掙扎，反而非常主動配合，回診的時候也非常開心地跟我說他現在都看得到街上的招牌寫了什麼喔！」
避免視力惡化 醫呼籲及早控制介入醫師提醒，若發現孩子有近視，家長們要盡快與醫師詳細討論，選擇合適的近視控制方式，及早介入控制近視，才能避免視力快速惡化，並降低併發症發生的機率。
１讓孩童養成使用3C產品每30分鐘就要休息10分鐘的習慣，並增加戶外活動時間，才能逐漸顯現出控制近視的度數效果。
２家長應幫孩子建立完整的視力健康檔案，記錄孩子不同時間的視力、度數及追蹤眼軸長。
３定期回診是視力保護的重點。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58766
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