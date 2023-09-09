高雄4盎司龍蝦堡爆紅遭灌負評 黃捷相挺：好店值得等待
麥當勞開賣「螯龍蝦堡」，引發龍蝦堡旋風，高雄鳳山一間賣龍蝦沙拉堡的店家因為有販售「4盎司龍蝦堡」，也引起民眾關注，但小店人手不足，難以負荷爆紅帶來的人潮，讓買不到的消費者氣炸，狂刷店家一星負評，讓店家道歉求饒，高雄市議員黃捷則在臉書發文相挺，指出「好店值得等待」。
記者鄭婷襄／高雄報導
據了解，該間在高雄鳳山的龍蝦沙拉堡店家在去年就推出「4盎司龍蝦堡」，過去就曾吸引許多網紅、美食部落客前來，現在的價格為一份460元，因價格過高每天只賣出數份，甚至一份的時候也有，如今因為麥當勞開賣「螯龍蝦堡」再度爆紅，加上媒體的報導，吸引許多民眾前來朝聖，但人潮似乎讓店家難以負荷，許多買不到的民眾氣得在網路上留下負評。
對此，光頭龍蝦沙拉堡老闆在臉書貼出一張敬禮抱歉的照片，表示感謝大家的支持與愛護，「近期因新聞報導的關係讓原本無人問津的小店，造成排隊及電話點餐的人數爆增，目前已超出老闆人手能力範圍，如有來現場點餐但需等待較久的時間，請自行斟酌訂餐」、「買個沙拉堡而已真的不需要動怒」，並無奈表示「請不要再非營業時間打電話進來訂餐，我們不是營業24小時，隨時待命接電話訂餐，我們需要時間備料，也需要時間休息，謝謝大家的支持，也請大家能多多體諒」，發文底下則有許多民眾聲援。
不忍鳳山店家遭負評灌爆，高雄市議員黃捷特地發文表示，她在和同選區議員陳慧文「一年前就來吃過了，真材實料豪華享受，湯也很濃郁料很多，激推」、「幫老闆宣導一下，打不進電話懇請耐心等候，不必動怒刷負評，擇期再來也行」、「好店值得你的等待」。