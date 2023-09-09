▲從認識、預防與療癒脊椎病變　《脊椎不痛 能走能動》傳遞正確醫療觀

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專業知識保護脊椎 掌握健康人生主動權在這個快節奏的現代社會，我們常常忽略身體最重要的支柱，就是「脊椎」。當脊椎出現問題時，我們才會深刻體會到它對生活的重要性。神經脊椎外科權威林恩能醫師在臨床上，遇到許多因為認知不完整而延誤就醫治療，導致頸椎、脊椎損傷的病人，連自己翻身的能力都沒有，更不用說其他的日常活動。
「看著這些因為脊椎受傷而痛苦的病人，讓我聯想到也是因為脊椎問題而離世的丈人，不只自身深受頸椎損傷所苦，也使親友們萬般不捨。」林恩能醫師在脊椎領域多年來的結晶，傳達「正確認識脊椎疾病」的重要性，讓病人與家屬能夠避免延誤治療的黃金期，找回信念與健康。
透過脊椎精準治療 導正錯誤姿勢觀念林恩能醫師對於神經處理有三個重點，第一個是找出病症，第二個定出程度，第三個決定方向。討論並決定治療方向，也是相當重要的一環。有些病人會想要邊走邊看，在「治標」或「治本」之間搖擺不定，身為醫師當然都可以協助。但認為醫療還是要回到「人」本身，回到病患的期待及需求亦即看病的目的性。
醫師和病人需要有所共識，才可以互相配合治療疾病。每次的門診很像在開家庭會議，因為有些病人可能對自己跟疾病的態度比較消極，也容易產生逃避心理，所以我們會根據當下的狀況，提供病人治療選擇。例如病人可能要預定出國兩週才能回來，林恩能醫師就會說：「此時可以先緩解疼痛，但是你要瞭解，疾病不會跟著醫療團隊走，而是跟著病人走，要記得回來執行接續的療程。」視情況機動性去調整醫療方案，加上每個人的體況、生活方式不同，醫療方案也不會完全相同，這就是脊椎的「個人化精準醫療」。
本文摘選自《脊椎不痛 能走能動：神經外科林恩能醫師的脊椎病變整合醫療照顧》，博思智庫出版
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59185
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