劇烈雨彈再炸3天！「海葵殘骸」滯留台灣海峽 下週二才有好天氣
低壓帶不穩定的環境，近期仍持續主導台灣天氣，氣象專家表示，近日又有「熱帶擾動（91Ｗ）」誕生，雖然發展為颱風的機率不高，但從今（9）日一直到下週一（9月11日），它會持續在台灣海峽緩慢移動，並替中南部整天帶來降雨機率，午後配合對流發展，各地更是會有大雨或豪雨的情況，預計下週二（9月12日）天氣才會趨於穩定。
記者張志浩/綜合報導
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，這個新生成的91Ｗ，算是先前海葵颱風（國際命名：Haikui）殘骸的分身，有一部分往中國廣西走去，一部分就提在南海並往台灣海峽移動，進而把更多水氣帶到台灣上空，雖然成為颱風微乎其微，但要密切注意其發展及走向，將決定週末各地降雨情況。
而天氣風險公司分析師吳聖宇則指出，91Ｗ強度沒有什麼發展性，今明兩天一直到下週一都在台灣海峽上緩慢移動，要到下週二才會逐漸消失。受到它的影響，未來2至3天，中南部一整天斷斷續續會有短暫陣雨或雷雨發生機會，白天陸地上或近海處的熱對流發展現象，有局部較大雨勢出現的可能性。
吳聖宇提醒，民眾更需要注意的，是下午至晚間出現短時大雨或豪雨的可能性較高，各地都要留意，下週二低壓消失之後，天氣才會相對穩定下來。中央氣象局也補充，今日午後對流預計在下午1時左右究會開始發展，屆時也將發布「大雨特報」或「豪雨特報」示警，請民眾多加留意。