楊志良投書要郭台銘退選　黃士修：跟當初說法不同

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黃士修強調，郭董始終相信國民黨主席朱立倫的承諾，整合才能下架民進黨。所以他們捲起袖子真正動手，誠摯邀請國民黨、民眾黨的朋友共同作戰。
關於楊志良投書，黃士修也還原脈絡，在郭董參選前，確實向楊署長請益政策，包括低收入戶、憂鬱症、失眠、自殺、自殘、家暴等社會問題。楊署長允諾貢獻所學，給了很多建議，他們非常感激。郭董於是邀請楊署長一起參加新竹和高雄的活動，登台演講。那天本來就說好講政策，不喊凍蒜。結果楊署長可能因為氣氛過熱，痛批民進黨到忘我程度，不慎說出「家暴是因為不能打蔡英文，才去打老婆小孩」失當言論。
黃士修說，郭董當下覺得不妥，但基於禮貌，輪到他講話時，只好多講經濟民生，不希望焦點變成謾罵民進黨。對於被無端捲入的家暴受害者，他們建議楊署長在記者會上公開道歉，將焦點拉回重要政策的討論，當天下午，楊署長召開記者會，顯然對他非常不高興，拍桌怒嗆「我不道歉，你要怎麼樣？」、「再講下去，我就要罵三字經了。」
黃士修說，據說後來有長輩幫忙溝通，晚上的時候，楊署長終於改口，而且完全依照他的用詞，願意對受家暴者道歉。他當然知道，楊署長心理不舒服，但對這種嚴肅議題，該怎麼做就怎麼做，所以這一段時間，楊署長大概就沒怎麼跟他們聯繫，後來就是這一篇投書了。