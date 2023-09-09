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基泰建設「合建意向書」藏陷阱！多蓋樓層歸建商：當住戶很好騙？

▲基泰建設工地施工釀大直街民宅塌陷，疏散撤離超過4百人，部分遭收容安置住戶昨快速收拾行李。（圖／記者陳明中攝，2023.09.08）
▲基泰建設工地施工釀大直街民宅塌陷，疏散撤離超過4百人，部分遭收容安置住戶昨快速收拾行李。（圖／記者陳明中攝，2023.09.08）

記者黃韻文／綜合報導

大直民宅塌陷、超過4百人無家可歸，罪魁禍首是基泰建設在台北市大直街94巷的「基泰大直」工地，受損嚴重的公寓更是1樓直接「被消失」。台北市議員林珍羽踢爆基泰向受災戶遞出「合作興建意向書」，網紅楊律師 （黑心律師）直言內容怪怪的，若是舊一坪換新一坪，那多蓋的樓層難道歸建商。

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網紅楊律師 （黑心律師）在臉書表示，基泰建設讓受災戶簽的「合作興建意向書」，內容有點奇怪。他分析，老舊低矮的房屋若要合建或都更，即使不加上任何容積獎勵，新屋必定蓋更高。若再加上各種法令的容積獎勵，又會蓋更高（即使與巿府協商後取得的容積獎勵無關）。

▲台北市議員林珍羽指出，基泰建設竟然在出事後要居民簽署合作興建意向書。（圖／翻攝自林珍羽臉書）
▲台北市議員林珍羽公開基泰建設給住戶的「合作興建意向書」。（圖／翻攝自林珍羽臉書）
若是依照這份「合作興建意向書」第一條第1項，以甲方舊建物一坪換回新建物一坪，「言下之意，多蓋的樓層及車位歸基泰？」此外，第一條第3項，若「與巿府協商後而取得」的容積獎勵更高時，才會多給受災戶，言下之意，「依法令而取得（與巿府協商無關）」的容積獎勵而多蓋的樓層及車位也歸基泰？

網紅楊律師提到，若基泰建設利用這份「合建意向書」，順利躲過法律責任及公關風暴，事後若建商不滿意，又可依第四條單方解除、過河拆穚，有簽和沒簽一樣。他痛批，「基泰是真心想全額賠償，或是想順便賺一筆，還是真的覺得巿府和人民很好騙、很好欺負？」

▲基泰建設施工不慎，導致大直民宅傾斜下陷。（圖／記者陳明中攝 , 2023.09.08）
▲基泰建設施工不慎，導致大直民宅傾斜下陷。（圖／記者陳明中攝 , 2023.09.08）
高源不動產估價師事務所所長陳碧源也發文提醒，「這份合建意向書似乎企圖透過危老都更的容積獎勵來代替賠償。」他強調，賠償是賠償、合建是合建，兩者不可混為一談。且不能因為市府可能給予住戶的容積獎勵及時程特快車，變成建商談判的籌碼或賠償責任的轉嫁，甚至於不賠錢還倒賺。

陳碧源說，若是如此，將會誘使少數開發商或不肖人士如法泡製，從以前的火遁之術（放一把火）、金遁之術（怪手誤拆），到新型展開土遁之術（施工損鄰區域地層下陷），藉此取得加速土地開發整合新建的機會與商機，政府不可不慎。

而基泰建設昨（9）晚急發聲明解釋，是在慰問受災戶時，有居民主動提出合建的意願，故先以意向書方式來收集意願。基泰建設表示，若受災戶同意簽署，協議內容將公開透明「攤在陽光下」，且不會以受災居民簽署意向書為由，規避相關賠償責任。

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