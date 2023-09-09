基泰建設「合建意向書」藏陷阱！多蓋樓層歸建商：當住戶很好騙？

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若是依照這份「合作興建意向書」第一條第1項，以甲方舊建物一坪換回新建物一坪，「言下之意，多蓋的樓層及車位歸基泰？」此外，第一條第3項，若「與巿府協商後而取得」的容積獎勵更高時，才會多給受災戶，言下之意，「依法令而取得（與巿府協商無關）」的容積獎勵而多蓋的樓層及車位也歸基泰？
網紅楊律師提到，若基泰建設利用這份「合建意向書」，順利躲過法律責任及公關風暴，事後若建商不滿意，又可依第四條單方解除、過河拆穚，有簽和沒簽一樣。他痛批，「基泰是真心想全額賠償，或是想順便賺一筆，還是真的覺得巿府和人民很好騙、很好欺負？」
高源不動產估價師事務所所長陳碧源也發文提醒，「這份合建意向書似乎企圖透過危老都更的容積獎勵來代替賠償。」他強調，賠償是賠償、合建是合建，兩者不可混為一談。且不能因為市府可能給予住戶的容積獎勵及時程特快車，變成建商談判的籌碼或賠償責任的轉嫁，甚至於不賠錢還倒賺。
陳碧源說，若是如此，將會誘使少數開發商或不肖人士如法泡製，從以前的火遁之術（放一把火）、金遁之術（怪手誤拆），到新型展開土遁之術（施工損鄰區域地層下陷），藉此取得加速土地開發整合新建的機會與商機，政府不可不慎。
而基泰建設昨（9）晚急發聲明解釋，是在慰問受災戶時，有居民主動提出合建的意願，故先以意向書方式來收集意願。基泰建設表示，若受災戶同意簽署，協議內容將公開透明「攤在陽光下」，且不會以受災居民簽署意向書為由，規避相關賠償責任。
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