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毀大直民宅！基泰發「合建意向書」惹議　里長：住戶覺得被半強迫

▲「基泰建設」疑似因施工不慎，導致台北市中山區大直街周邊民宅「塌陷傾斜」，上百住戶頓時無家可歸。（圖／NOWnews資料照）
▲「基泰建設」疑似因施工不慎，導致台北市中山區大直街周邊民宅「塌陷傾斜」，上百住戶頓時無家可歸。（圖／NOWnews資料照）

記者林盈君／綜合報導

本月7日晚間，建商「基泰建設」疑似因施工不慎，導致台北市中山區大直街周邊民宅「塌陷傾斜」，上百住戶頓時無家可歸，引發社會輿論。8日有市議員爆料，指出「基泰建設」向住戶發放慰問金時，竟夾帶「合建意向書」要求受災戶簽屬，引發爭議。對此，大直里里長曹邦全表示，住戶認為此舉「被半強迫」，擔心建商逃避責任，認為「應先補償慰問再來談合建」。

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▲基泰建設大直建案釀周邊民宅塌陷。（圖／記者陳明中攝，2023.09.08）
▲「基泰建設」疑似因施工不慎，導致台北市中山區大直街周邊民宅「塌陷傾斜」，上百住戶頓時無家可歸。（圖／NOWnews資料照）
里長曹邦全表示，受災戶目前被驅離住處，如何安置都不清楚，但建商此時竟來談都更，讓居民心情大受影響，且曹邦全指出，先前「基泰建設」買這塊地的時候，因沒有跟全部住戶達成共識，所以沒有一起合建，最後才去蓋基泰大直。而房屋受損後，建商又來談合建「合作意向書」，住戶會質疑建商逃避責任，感覺被「半強迫」。

據了解，北市府說先把受災戶安置到11號，但11號之後又該如何安置目前也不清楚，很多居民的重要證件、錢包都放在家中，也需採購一些必需品，後續要看北市府的決定。針對發放合建意向書的爭議，「基泰建設」也發表聲明，指出「本公司承諾會負起相關責任，盡全力協助受災戶重建家園。故在慰問受災戶時，有居民主動提出合建之意願時，會先以意向書方式收集意願」、「若受災戶同意，協議內容絕對公開透明，可攤在陽光下，受政府和外界檢驗」。

▲基泰建設工地施工釀大直街民宅坍塌，部分遭收容安置住戶回來收拾行李。（圖／記者陳明中攝，2023.09.08）
▲基泰建設工地施工釀大直街民宅坍塌，部分遭收容安置住戶回來收拾行李。（圖／NOWnews資料照）

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