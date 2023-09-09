基泰建案釀大直民宅坍塌 蔣萬安：非傾倒建築住戶最快週一可返家
台北市大直街94巷弄內基泰建築工地疑似施工不慎，導致鄰房傾斜下陷，導致超過400多名住戶被迫撤離。台北市長蔣萬安今（9）日第四度前往大直街勘災，他表示，非傾倒建築的住戶預判最快明天或週一可以返家。
記者呂炯昌／台北報導
蔣萬安今日上午10點第四度前往大直街94巷勘災，針對住戶關心到底什麼時候可以回來拿東西、再次回家，蔣萬安表示，對於傾斜建物25戶，目前還沒有辦法回來取相關物品，但是目前了解整體灌漿狀況，24小時持續進行、經過24小時監測，目前沒有位移、傾斜沒有動搖，還會經過更完整相關檢測、技師公會確定安全無虞，最快也許今天下午市府會安排讓25住戶來分批進來拿取相關物品。
針對傾倒建物以外的住戶關心什麼時候回家？蔣萬安說，這部分目前從相關局處、結構技師公會檢測狀況都還算穩定，所以預判最快明天或星期一就可以讓住戶回家。
另外有25戶因為建物傾斜下陷，大家關心後續安置，蔣萬安說，市府已經找到南港社宅，總共40戶，有二房型、三房型讓住戶選擇，也接了水電瓦斯、屆時可以入住，家具社會局也有規劃。
蔣萬安也提到，關於建物傾斜以外的住戶可能有短期安置需求，社會局盤點相關旅館，至少可以住到9月22日，以不需要搬到其他旅館為原則，今天就會積極的協調，