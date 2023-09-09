臺灣文博限定！「藍皮文博號」首發　鐵道文化走讀宜蘭線山海

我是廣告 請繼續往下閱讀
歌手許景淳以清亮婉約的歌聲演唱鐵路民謠「丟丟銅仔」，為專列首發活動展開序幕，首發的「藍皮文博號－文化走讀藍皮記憶」專列，全程主要運行於宜蘭線，山海之間的秀麗風景，是許多知名電影的取景地點。專列首發活動特別邀請以電影《看海的日子》榮獲金馬獎影后的陸小芬一同搭乘，在列車上分享影人心中的藍皮火車記憶，彷彿將時空帶回到1983年電影裡的那班列車上，再現女主角白梅坐在火車上遙望窗外開闊海景，與遠方龜山島的經典畫面。
「藍皮文博號－文化走讀藍皮記憶」專列，特別協請臺鐵局將原本運行於南迴線的藍皮解憂號車隊，首度移至北部開行，除了4輛懷舊車廂外，鐵博籌備處特別規劃1輛展覽車廂，呈現2023年文博會期間鐵博園區《流動的往事─景框內外的藍皮記憶》特展精華內容，藉以展示火車作為記憶與故事載體，在電影作品中體現鐵道文化。
專列行程分為上、下午班次，上午班次由南港站出發，中途停靠猴硐及大里站，至宜蘭站結束；下午班次自宜蘭站出發，中途停靠頭城及瑞芳站，至南港站結束。途中將介紹明年即將通車滿百年的宜蘭線，並特別安排列車在石城站到大里站之間以時速40公里慢速行駛，讓乘客透過藍皮客車特有的上升窗，一覽太平洋湛藍海景，感受海風徐徐吹拂的慢遊樂趣。中途停靠的猴硐站和頭城站，則安排車站週邊的街區文史走讀行程，並搭配鐵博特色便當，期待與民眾一起創造專屬的藍皮鐵道記憶。
本次專列採用的車型和鐵博籌備處2020年與臺鐵局合作「二十輛珍貴典藏車合作修復案」中部份車輛同型，考量強化觀光價值並兼顧文化資產保存，鐵博依據當時雙方累積的經驗及原則，提供色彩、標記設計、牆板、地板布、座椅布等細節予臺鐵局進行車輛修復。開行專列除了為即將開幕的文博會暖身，更希望藉以展示鐵博籌備處自2019年成立迄今，對於鐵道車輛修復的調研、考證能量與成果。
「藍皮文博號」專列將自9月9日到9月17日，限定開行9天。文化部也預告，接下來在文博會活動期間，鐵博園區內將推出修復完成的DR2303號柴油客車限定試乘體驗活動，實踐「活的鐵道博物館」理念，歡迎大家關注後續訊息。