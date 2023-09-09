大直民宅坍塌！防基泰脫產逃避責任 蔣萬安：今將書面遞狀假扣押
台北市大直街94巷弄內基泰建築工地疑似施工不慎，導致鄰房傾斜、甚至有一戶坍塌下陷，超過400多名住戶被迫撤離。蔣萬安今（9）日指出，今天市府就會書面遞狀假扣押，來確保住戶朋友的權益，非常快速請法務局與律師團準備好，今天就會遞狀。
記者呂炯昌／台北報導
蔣萬安今日前往大直街第四度勘災，蔣萬安受訪時表示，昨天法務局已即刻組義務律師團，召開了許多場的法律諮詢會議，召集住戶朋友面對面法律諮詢，昨天下午他也參加了一場，在香樹旅館，總共住戶分了6組，6位義務律師也到現場跟大家討論。
蔣萬安表示，今天我們就會書面遞狀假扣押，來確保住戶朋友的權益，快速的請法務局與律師團準備好今天遞狀，同時後續包括相關證據的保全，損害賠償的訴訟，都會協助住戶，相關律師費用也是台北市政府負擔。
傳出建商在發放慰問金時夾帶向住戶提意向書，是否是趁機占便宜？蔣萬安表示，昨天在現場，即刻地安排律師來給予專業諮詢，也再次提醒相關住戶，此時此刻一定要確保相關權益，也即刻協助大家，相關不只法律諮詢，即刻採行的保全程序、假扣押、證據的保全，以及後續提起的損害賠償訴訟，也讓住戶安心，後續相關律師費用，台北市政府來負擔。