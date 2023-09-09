今日必吃／「嘉義火雞肉飯」當地推薦都不同 但這碗湯唯獨此家有
編按：《NOWnews今日新聞》每週六推出《今日必吃》單元，為讀者發掘台灣各地特色小吃、精湛美食或絕頂珍饈。本次來到嘉義吃火雞肉飯，都說嘉義的火雞肉飯店家眾多，而每個嘉義人心中都有自己最喜歡的那碗火雞肉飯，今天來到這家店，不僅有好吃的火雞肉飯，還有一碗獨特的粿仔湯。
記者葉盛耀/綜合報導
細數嘉義市知名的火雞肉飯店家不少，像是最為外縣市民眾知曉的嘉義噴水雞肉飯，以及阿宏師火雞肉飯、劉里長火雞肉飯、民主火雞肉飯，各家皆是排隊名店，而這次造訪的郭家火雞肉飯，已傳承三代，位在文化路夜市裡頭，同樣是即便在非正餐時間來，依舊人滿為患，且最大特色是從早午餐開到消夜時段，營業時間約莫17小時。
這裡的火雞肉飯特色是調味較清爽，沒有油蔥酥，上頭的雞肉鹹鮮不澀，米飯則煮得顆粒分明，上頭淋有豬油、雞汁，那恰到好處的溼度與香氣，帶出簡單卻有深度的美味。
最特別的是還有賣一碗別家少見的粿仔湯，湯頭據說是用粉腸、豬腸等下水熬煮出，清透卻鮮醇，而所謂的「粿仔」，其實就是像蘿蔔糕那樣以糯米製出的糕粿，一旁還有豬腸、碎肉等配料，再靠著韭菜提香，也是道喝完覺得沒有膩感的鮮爽湯品。
相較其他名店的火雞肉飯，每碗賣到50、60元，而郭家的火雞肉飯數十年來，依舊維持著內用40元、外帶50元，也因此受在地人愛戴。多點人前來時，也可試試糯米大腸、醉雞等小菜，同樣很受歡迎。
📍店家資訊
郭家雞肉飯
嘉義市東區文化路148號
05-2256214
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