基泰大直害周邊民宅倒一排！蔣萬安喊話：出來面對、不要逃避

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媒體追問基泰建設遭質疑球員兼裁判，蔣萬安也再度正告基泰建設，此時此刻最重要就是負起一切責任、出來面對，把相關受災住戶的照顧與安置做好，這是現在最要的工作，「如果持續規避責任、迴避問題，民眾不會給你任何幾會」。
蔣萬安也提到，包括當時相關鑑定過程或是工程施工、開挖，地下層開挖11.95公尺疑點等，「如果回過頭檢視並且調查，有任何刻意規避責任12公尺結構審查的情事，必須要全面檢視整個機制跟SOP」，市府會成立調查小組，就整體過去的SOP以及審查機制，讓台北市帶頭，同時政府更有主動積極的角色，會去做全面的檢討跟盤點。
至於市議員王世堅說建商竟給不出觀測資料？蔣萬安說，昨天已經正式發文要求建設公司提供觀測資料，已經要求他們提供。蔣萬安重申，現在基泰建設要做的就是出來面對負起責任，不要逃避問題，把該做的事情、相關安置跟受災照顧做好，不要有任何現在還挾帶合建意向書的狀況，這個引起住戶很大的反感，「現在就是要負起責任，沒有第二條路」。
原定基泰建設總經理承諾要到現場對住戶安置做協調，卻臨時放市府鴿子，李四川表示，打電話手機也不接，都發局打給總經理辦公室，秘書也說找不到總經理。
李四川譴責基泰上級負責人不敢負責，如果基泰繼續避不見面，將會採取法律行動。
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