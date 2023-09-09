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基泰大直害周邊民宅倒一排！蔣萬安喊話：出來面對、不要逃避

▲基泰建設建案釀大直民宅坍塌，台北市長蔣萬安、副市長李四川（右）再度前往勘災。（圖／記者陳明中攝，2023.09.09）
▲基泰建設建案釀大直民宅坍塌，台北市長蔣萬安、副市長李四川（右）再度前往勘災。（圖／記者陳明中攝，2023.09.09）

記者呂炯昌／台北報導

台北市大直街94巷弄內基泰建築工地疑似施工不慎，導致鄰房傾斜、甚至有一戶坍塌下陷，超過400多名住戶被迫撤離。台北市長蔣萬安今（9）日表示，今日將會遞狀對基泰假扣押，也呼籲基泰建設出來面對，不要逃避。不過，原定基泰建設總經理要到現場對住戶安置做協調，卻臨時放市府鴿子，連北市副市長李四川打電話也不接。

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蔣萬安今日上午再度前往大直街現場勘災，他在受訪時表示，為防止建商脫產、規避責任，昨天法務局即刻成立律師團協助受災居民，「今天就會書面遞狀聲請假扣押，確保住戶朋友權益，非常快速地請法務局和律師團準備好今天會遞狀」，同時後續相關證據的保全、損害賠償的訴訟，都會協助住戶，相關律師費也都是台北市政府負擔。

媒體追問基泰建設遭質疑球員兼裁判，蔣萬安也再度正告基泰建設，此時此刻最重要就是負起一切責任、出來面對，把相關受災住戶的照顧與安置做好，這是現在最要的工作，「如果持續規避責任、迴避問題，民眾不會給你任何幾會」。

蔣萬安也提到，包括當時相關鑑定過程或是工程施工、開挖，地下層開挖11.95公尺疑點等，「如果回過頭檢視並且調查，有任何刻意規避責任12公尺結構審查的情事，必須要全面檢視整個機制跟SOP」，市府會成立調查小組，就整體過去的SOP以及審查機制，讓台北市帶頭，同時政府更有主動積極的角色，會去做全面的檢討跟盤點。

至於市議員王世堅說建商竟給不出觀測資料？蔣萬安說，昨天已經正式發文要求建設公司提供觀測資料，已經要求他們提供。蔣萬安重申，現在基泰建設要做的就是出來面對負起責任，不要逃避問題，把該做的事情、相關安置跟受災照顧做好，不要有任何現在還挾帶合建意向書的狀況，這個引起住戶很大的反感，「現在就是要負起責任，沒有第二條路」。

原定基泰建設總經理承諾要到現場對住戶安置做協調，卻臨時放市府鴿子，李四川表示，打電話手機也不接，都發局打給總經理辦公室，秘書也說找不到總經理。

李四川譴責基泰上級負責人不敢負責，如果基泰繼續避不見面，將會採取法律行動。

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