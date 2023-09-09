▲小心室內空污影響胎兒健康！　嬰兒房常見3類物品易造成甲醛、塑化劑污染

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PM2.5增加影響胎兒健康 網購家具易致室內空污根據2022年「全球空氣品質報告」顯示，台灣年度平均PM2.5濃度為13.4 µg/m³，是WHO標準值5 µg/m³的2倍之多，當PM2.5每增加10μg/m3，新生兒出生體重過輕風險高出11%、早產風險高出12%，若於懷孕晚期接觸高濃度PM2.5（＞16-17 µg/m³），死胎的風險將增加42%。
不過，除了戶外空污問題外，室內空污也要留意，常見主要來源包含新裝潢房屋、新購入家居擺設。尤其看似CP值高的網購DIY家具，其來源難以追蹤，不一定有嚴謹的規格審核，可能會成為孕期不適、影響胎兒健康的罪魁禍首。
嬰兒房3類常見物品 易室內空氣充滿甲醛、塑化劑張瑜芹醫師指出，以下物品會導致嬰兒房充滿甲醛、塑化劑等應特別留意，包含：
- 木製家具（如：尿布台、嬰兒床）：
- 遮光窗簾、防護地墊：
- 吊飾、玩具：
一項台灣12年追蹤研究指出，懷孕期間若暴露於高濃度塑化劑環境，會影響未來女嬰子宮和卵巢生長；另篇研究也發現，母親懷孕時塑化劑的暴露量越高，其男嬰生殖器到肛門的距離將越短，而此段短距離與男性的生育能力呈正相關。
孕期就應注意空氣品質 如何避免空污影響健康？張瑜芹醫師建議，新手父母應從孕期就開始注重空氣品質，而未來寶寶出生到可以自由活動的階段也要持續留意，新手父母應養成出門配戴口罩、勤洗手的衛生習慣，回到家立刻更換乾淨衣物能避免將空污帶進門。
此外，許多人也會使用空氣清淨機來過濾室內空氣，張瑜芹醫師提醒，空氣清淨機要選購能完整吸附、穩定分解甲醛轉化成水、二氧化碳的，以避免污染再次發散，另外進風口應接近地面，因為嬰幼童經常在地面爬行，落塵、PM2.5等細懸浮微粒都會影響寶貝的呼吸健康。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59152
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