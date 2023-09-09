小S結婚18週年！狗仔曾公開汪小菲哀求「不許爆許雅鈞」15分音檔
小S（徐熙娣）與老公許雅鈞今（9）日迎來結婚18週年，一家五口幸福美滿，不過人紅是非多，夫妻倆過去總被八卦婚姻不睦，因為男方愛跑夜店和私人招待所，身旁不乏女性相伴，流言蜚語自然出現，然而，當事人始終輕鬆看待，不時秀恩愛，但去年底一段前連襟汪小菲苦求狗仔葛斯齊不要爆料許雅鈞的錄音曝光，引起議論。
記者楊穎軒／綜合報導
2022年12月30日晚間，資深娛樂狗仔葛斯齊在臉書直播，公開7月和大S前夫汪小菲通話的錄音，汪小菲花了整整15多分鐘懇求葛斯齊不要爆小S老公許雅鈞的料，「不許喔！因為他們（夫妻）都這麼多年了！這是我家人的家事！我希望他們好！你不許爆」，但葛斯齊沒說要爆料何事，由此可知汪小菲可能知悉不能說的祕密。
電話中，葛斯齊對汪小菲說：「我跟你講一件事情，我不是針對誰，我就事論事，我下個要爆的卦就是許雅鈞！」沒想到，另一頭的汪小菲突然緊張起來，提高分貝、不停跳針吼說：「你不許爆我家人啊！他還是我家人！你不許報我家人不好，兄弟！讓我不好也不能讓家人不好！不許！」讓葛斯齊相當傻眼。
汪小菲繼續跟葛斯齊求情，希望他不要爆許雅鈞，自己沒什麼條件可以拿出來談判，下一句突然沒來由地問：「你什麼星座的？金牛座還是巨蟹座？」葛斯齊表示很無言，因為汪小菲一個月內已經問過3次。
接著，汪小菲語速放慢，鄭重地說：「我不希望你爆許雅鈞！」葛斯齊問他：「你是真不希望還是假不希望？小S怎麼對你你忘了啊？」汪小菲再度大喊：「那不重要！我真心不希望！人家過好日子，好好過，幹嘛弄他們？等我回台北請你吃飯！你可以跟他談，讓他做更好的人，不能爆！如果爆我來扛，給我面子！畢竟是親人一場，許雅鈞不能爆！不行！他們家很好，你要想，哪個家庭沒問題呢？」