寵物產業後援會成立　賴清德拋四目標「建立動物友善文明國家」

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賴清德致詞時表示，今天是台灣狗狗節，狗是人類最好的朋友，不管是家犬、陪伴犬、警犬、緝毒犬、導盲犬等，都會為個人、社會帶來正面、有效幫助。
賴清德提到，有三隻德國狼犬還有訓練師，下個月即將前往匈牙利，參加世界杯防護犬訓練的比賽，祝福「狗到成功」、為國爭光。
賴清德期盼，在這場後援會中，能結合大家力量、共同完成四大目標。第一，扎根教育建立尊重生命的價值觀。甘地說過，社會的水準，取決於社會對動物的態度，若對動物越友善，文明就越高。
其次是完善制度建立友善動物的社會。賴說，很高興在社會共同努力下有所進步，包含設定1959專線、報案虐待動物，此外，成立動物保護司，有專人保護動物等。
第三，支持愛護動物的各項作為，以增進動物的福祉。賴說，包含美容造型、健康諮詢等，都要來加強；第四，發展寵物產業，現在寵物數量不斷增加，現在飼主對寵物照顧無微不至，食衣住行育樂到生老病死都有照顧到，整個產業的產值達500多億元，在這狀況下，政府有責任進一步推動產業發展。
賴清德強調，一個國家的偉大，不在於土地大小、人口多寡、武器強弱，而是在於文明程度，過去台灣是專制獨裁的黑暗年代，經過大家努力、打拚，已是民主自由國家，贏得國際社會肯定，因此，他希望能建立動物友善文明的國家。