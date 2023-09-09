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寵物產業後援會成立　賴清德拋四目標「建立動物友善文明國家」

▲賴清德出席「全國幸福寵物產業賴清德後援會成立大會」。（圖／記者陳佩君攝，2023.09.09）
▲賴清德出席「全國幸福寵物產業賴清德後援會成立大會」。（圖／記者陳佩君攝，2023.09.09）

記者陳佩君／台北報導

適逢今（9）日是台灣狗狗節，民進黨總統參選人賴清德上午出席「全國幸福寵物產業賴清德後援會成立大會」活動時，拋出四大目標，分別為扎根教育建立尊重生命的價值觀、完善制度建立友善動物的社會、支持愛護動物的各項作為及發展寵物產業；他期盼，能建立動物友善文明的國家。

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賴清德上午在台北榮星花園出席「全國幸福寵物產業賴清德後援會成立大會」活動，包含行政院副院長鄭文燦、農業部長陳吉仲、立委參選人謝佩芬、許淑華及立委羅致政等人均與會出席。

賴清德致詞時表示，今天是台灣狗狗節，狗是人類最好的朋友，不管是家犬、陪伴犬、警犬、緝毒犬、導盲犬等，都會為個人、社會帶來正面、有效幫助。

賴清德提到，有三隻德國狼犬還有訓練師，下個月即將前往匈牙利，參加世界杯防護犬訓練的比賽，祝福「狗到成功」、為國爭光。

賴清德期盼，在這場後援會中，能結合大家力量、共同完成四大目標。第一，扎根教育建立尊重生命的價值觀。甘地說過，社會的水準，取決於社會對動物的態度，若對動物越友善，文明就越高。

其次是完善制度建立友善動物的社會。賴說，很高興在社會共同努力下有所進步，包含設定1959專線、報案虐待動物，此外，成立動物保護司，有專人保護動物等。

第三，支持愛護動物的各項作為，以增進動物的福祉。賴說，包含美容造型、健康諮詢等，都要來加強；第四，發展寵物產業，現在寵物數量不斷增加，現在飼主對寵物照顧無微不至，食衣住行育樂到生老病死都有照顧到，整個產業的產值達500多億元，在這狀況下，政府有責任進一步推動產業發展。

賴清德強調，一個國家的偉大，不在於土地大小、人口多寡、武器強弱，而是在於文明程度，過去台灣是專制獨裁的黑暗年代，經過大家努力、打拚，已是民主自由國家，贏得國際社會肯定，因此，他希望能建立動物友善文明的國家。

▲賴清德出席「全國幸福寵物產業賴清德後援會成立大會」，並與狗狗互動。（圖／記者陳佩君攝，2023.09.09）
▲賴清德在活動中與狗狗互動。（圖／記者陳佩君攝，2023.09.09）

▲賴清德出席「全國幸福寵物產業賴清德後援會成立大會」。（圖／記者陳佩君攝，2023.09.09）
▲賴清德出席「全國幸福寵物產業賴清德後援會成立大會」。（圖／記者陳佩君攝，2023.09.09）

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