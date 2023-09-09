下鄉宣揚政見 侯友宜：基本工資3萬3、老人健保免費人民很有感
國民黨總統參選人侯友宜今赴南投勤跑多個活動據點，向人民宣揚政策理念，他指出自己近來提出多個政見，人民都相當有感，尤其是老人健保排富免費、基本工資3萬3，都是縮短貧富差距、將公平正義還給不同世代，他強調「民進黨做不到，就由我來做」。
記者顏幸如／南投報導
侯友宜今（9）日一早到南投縣中興新村，為全國萬人健走大會師鳴笛後，站在路旁與民眾握手，許多人興奮的要求合照。他在中興會堂與全國體育總會及各縣市體育會理事長座談，聽取體育界意見後，轉往微熱山丘進行產業參訪，下午參拜草屯惠德宮、拜訪草屯農會。
一群長者在微熱山丘的假日市集歡迎他，侯友宜致詞時表示，這陣子他下鄉關心長輩與地方產業，了解在鄉下生活，有不同於都會區的艱苦，尤其是長輩都老了，年輕人牽掛該如何照顧，所以他前幾天推出綜合所得20%以下的老人健保免費的政策，預計會有近400多萬老人受惠。他說很多長輩繳不起保費，或轉嫁成年輕人的負擔，希望推動這政策後，能幫助長輩在地安養安居。
侯友宜受訪時重申提高基本工資的政見，他指出民進黨政府2016年說過任內基本工資提高到3萬元，事實上卻是如果明年再提高基本工資，只可能是2萬7324元，「這就是跳票，完全做不到就是要負責，以後讓侯友宜來做」。自己若能當選總統，任內一定全力以赴，達成基本工資3萬3千元的目標，讓受薪階級受惠、縮短貧富差距問題，將公平正義還給各世代。