許光漢VS流浪漢！安孝燮《走進你的時間》把想見你李子維變乞丐維
改編自台灣偶像劇《想見你》的韓劇《走進你的時間》正式播出，男主角由安孝燮一人分飾具延准、南時憲2個角色；開播前，安孝燮數次跟台灣媒體表示：「我在外貌方面很細心的準備了，請大家一定要注意看！」結果播出後的模樣震驚觀眾，網友對此表示：「李子維（許光漢飾演角色）是變老，但不是變野人」、「許光漢VS.流浪漢」。
記者陳雅蘭／綜合報導
《走進你的時間》劇情描述2023年的韓俊熙（全余贇 飾）因懷念一年前去世的男朋友具延准（安孝燮 飾），聽著歌曲《You to Me Again》，意外靈魂穿越到1998年的權珉周（全余贇 飾）身上，並遇見了和男朋友相貌相同的南時憲（安孝燮 飾），與暗戀權珉周的鄭仁圭（姜勳 飾），3人便展開穿越時空的故事。
該劇開播前，記者問及安孝燮同時詮釋2個不同年紀的角色，思緒是否會混亂？他表示不會，反而擔心觀眾觀感混淆，所以不斷強調有認真把「具延准」跟「南時憲」做出差異化，造型上保證有所不同，表示：「我外貌方面很細心的準備了，請大家一定要注意看！」
《走進你的時間》第一集中，具延准跟原作的李子維（李子維以王詮勝的身分生活）一樣遇到空難，雖然警察沒找到具延准的屍體，但具延准卻音訊全無；韓俊熙收到匿名者的照片，是一張具延准、權珉周、鄭仁圭於27唱片行前的合影，而寄出該張照片的，就是年長版的具延准。
網友看到安孝燮跟劇組的「用心變裝」後，納悶表示：「子維只是變老...但不是變野人吧？」甚至製作對比圖，寫下「許光漢VS.流浪漢」，該討論也因此登上熱搜。《走進你的時間》總計12集，已在Netflix上架。