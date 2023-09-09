張學友武漢開唱！歌詞沒背熟　秒拜託歌迷「不要告訴周杰倫」

時隔5年，張學友第10輪個人演唱會「張學友60+巡迴演唱會」於9月8日武漢場於光谷國際網球中心登場。張學友在演唱會上清唱了歌曲〈等風雨經過〉時，恰巧這首歌曲由周杰倫作曲，因此張學友開玩笑的說：「我要回去好好把歌詞背熟，不要告訴周杰倫！」 我是廣告 請繼續往下閱讀 演唱會上，張學友一連演唱〈Ooh La La〉、〈馬路英雄〉、〈情不禁〉、〈深海〉、〈三天兩夜〉、〈天氣這麼熱〉、〈分手總要在雨天〉、〈一千個傷心的理由〉等，他還送出武漢場驚喜彩蛋，此輪演唱會首唱〈情書〉與〈我真的受傷了〉，當前奏響起，現場尖叫聲如雷灌頂，張學友不忘與武漢現場的歌迷熱情寒暄，也說到演唱會開場的概念發想來自歌曲〈等風雨經過〉，現場立即清唱了一段，也俏皮的說：「我要回去好好把歌詞背熟，不要告訴周杰倫！」▲▼張學友昨（8）日晚在武漢開唱。（圖／環球音樂提供） 張學友的記憶力堪稱一絕妙，除了演唱會沒有提詞機之外，現場一一唱名52位樂手老師，誠摯致上最高的謝意。隨著歲月的積累與沉澱，張學友除膾炙人口的眾多情歌外，「60+巡迴演唱會」演唱2首新歌，分別是〈日出時讓街燈安睡〉和〈又十年〉在世代轉移與環境變遷的當下，直面自己的勇敢與堅持，創造出屬於60+的獨有魅力。安可時間張學友選唱經典歌曲〈李香蘭 〉及〈她來聽我的演唱會〉現場觀眾用手機燈點亮全場，武漢的熱情讓張學友加碼演唱〈一路上有你〉。演唱會最終以搖滾版〈吻別〉台上台下熱力四射，為演唱會寫下完美的句點。張學友演唱會「唱一半突然跌坐舞台」 認了罹患疾病：登台前發作張學友澳門開唱！舒淇驚喜現身 他自嘲老了「坐公車只要2塊錢」快訊／周杰倫天津開唱出意外！傳受困20分鐘 無法呼吸腿部受傷周杰倫開唱出意外！五月天西安巡演也有狀況 阿信吸氧氣憔悴現身