優漾盃育苗羽球邀請賽今天開賽 球隊力拼高額獎金

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優漾複合運動會館總經理陳揚鈞表示，台灣選手如戴資穎、周天成等，屢次在國際賽事創下佳績，確實讓台灣各界更重視羽球運動的發展。近年來也可以看到國民運動中心羽球場館，如2021年底開幕的潭子國民運動中心，陸續將燈光設備升級接軌國際。國際規格的燈具從照度到均勻度，都與傳統設備有顯著的差異，以BWF GRADE 1等級賽事來說，照度要求須達到1000流明以上，與傳統燈具僅有3、400流明相比，就有相當大的落差，因此新設備的普及，將更有助於台灣選手在國際賽場上獲得好成績，接軌國際。
本場賽事為提升台灣基層羽球運動的發展，特別為育苗組規劃獎金，育苗組冠軍獎金最高$54,000，除了部分會做為營養金提供給小選手使用外，其餘金額則會以隊伍為單位提供給學校運用，將更有助於提升小選手們訓練的環境與品質。
協辦單位財團法人翔谷慈善基金會執行秘書陳思羽表示，基金會不僅贊助羽球比賽，更希望在比賽中發掘優秀小小羽球選手，在學習路上給了支持，為國培育人才。另外，企業組與團體組冠軍將金5萬元，公開組冠軍獎金10萬元，重賞之下，賽事精彩可期。
參賽禮品部分，優漾特別訂製羽球用品龍頭品牌YONEX的比賽級紀念服，加上毛巾與機能襪，要提供給參賽者最實用的運動週邊。餐食部分，有別於一般賽事提供便當和麵包餐盒，優漾安排了九輛園遊會胖卡攤車，參賽者能有數種套餐可以選擇，觀眾朋友在觀賽之餘，也能享受到參加園遊會的熱鬧氛圍。優漾更搬出「職業球隊指定的優漾運動防護」團隊，現場要提供參賽選手最專業的運動按摩體驗，不論是偶發的運動傷害事件，或是賽後有痠痛疲勞問題，都可以獲得最科學的處理與解決。