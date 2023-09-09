IKEA鯊鯊遇對手！日本爆紅「QQ肉包抱枕」台灣也開賣：越躺會越餓
家居裝飾中抱枕是相當熱門的品項，尤其是IKEA鯊魚玩偶更是受到大眾的喜愛，而宜得利家居也不甘示弱，近期推出「QQ肉包抱枕」，逼真的造型在日本爆紅，又在中國社群引發討論，在台灣剛開賣一度也搶到缺貨，大型暖呼呼肉包讓網友直呼「越躺會越餓」。而IKEA也推出全新「翻轉吧肉丸」小玩偶，活動期間單筆消費滿149元即可獲得1點，集滿10點即可隨機兌換，肉丸兩面設計，可搖身一變成可愛鯊魚、猩猩、小熊。
記者鍾怡婷/綜合報導 減肥不能買！日本爆紅「QQ肉包抱枕」台灣也瘋搶：越躺會越餓
宜得利家居近期開賣「QQ肉包抱枕」，先在日本引發搶購熱潮，後又在中國社群上引發討論，接著在紅回台灣，目前在賣場登上熱銷TOP2，不少網友曬出大型肉包放在沙發中的樣子，逼真又可愛的造型，也讓網友笑喊「這個會越躺越餓」、「放著看了就想吃」、「我要這個酷東西」、「不想跟沒有肉包的人說話了」。
據了解，「QQ靠墊 MOCHIMOCHI 肉包」約寬40×深32公分，日本售價1990円，台灣售價499元，軟綿綿的Q彈質感，觸感相當好，放在家裡就像是一顆大型肉包，秋冬暖呼呼必備！
而IKEA也將代表性鯊魚結合瑞典肉丸，即起至10月31日推出「翻轉吧肉丸」集點活動，採用雙面造型的翻轉設計，一面是放大版的IKEA瑞典肉丸，翻開後會出現IKEA經典玩偶的縮小版！像是「鯊魚丸」、「猩猩丸」，以及「小熊丸」，一隻玩偶有兩種造型，可以掛在背包或提袋上隨身帶著走。只要加入IKEA LINE官方帳號，並升級數位宜家卡，單筆消費滿149元即可獲得1點，集滿10點即可隨機兌換一款，數量有限送完為止。