周杰倫開唱身體不適！好友彈頭超緊張 馬上聯絡才安心
南拳媽媽彈頭無預警宣布喜訊，除了先前宣布考上「台北醫學大學大數據科技及管理研究所碩士班」、商演滿檔外，他也透露將於年底推出新音樂作品。周杰倫昨（8）日晚在天津開唱時，傳出身體不適，與周杰倫是好友的彈頭，趕緊透過身邊的人關心周杰倫狀況，才讓他放心下來。
記者吳雨婕／綜合報導
彈頭與周杰倫有著好交情，周杰倫昨晚在演唱會上傳出身體不適，演唱會在開場時臨時喊卡，彈頭透露，當時他正在西安表演，下飛機時已經半夜，所以趕緊問身邊的人，得知周杰倫沒事，「幸好沒什麼大礙，我就放心了。」他也透露，如果有時間就會去看周杰倫的演唱會，但並不會特意去打擾天王的休息時間。
忙著商演的彈頭，提到學校開學在即，首先要先解決時間問題：「因為商演滿檔，9月多達10幾場，加上學生身分對我來說是人生很大的挑戰和另一個領域！未來將會當空中飛人完成學業，搭飛機上課將成常態。」
對於音樂新作品，更是耗費數年製作，目前已進入最後階段，彈頭感性說到：「南拳媽媽2004年成立至今進入第19年，我從來沒有離開過南拳媽媽，因為自己很念舊，即使本身能力很渺小，但仍會盡全力守護南拳媽媽這個品牌，希望做更多有益於社會的事！明年南拳媽媽即將邁入20年，對我來說是重要的里程碑，除了感謝歌迷之外，還有一路上協助的貴人，內心真的充滿感恩。」