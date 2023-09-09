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林心如衝出門擁抱蘇有朋！2人重現《還珠格格》經典CP

▲林心如（左圖右）一見到好友蘇有朋蒞臨節目，立刻衝出門飛奔上前擁抱，重現《還珠格格》經典CP。（圖／TVBS提供）
▲林心如（左圖右）一見到好友蘇有朋蒞臨節目，立刻衝出門飛奔上前擁抱，重現《還珠格格》經典CP。（圖／TVBS提供）

記者詹鎰睿／綜合報導

實境節目《光開門就很忙了》將在本週日（10日）播出第12集，本集就特別邀請到大來賓蘇有朋登場，結果林心如一見到對方就馬上衝過去熱情擁抱，重現兩人當年《還珠格格》經典CP。雖然兩人是多年好友，卻是首次在實境節目上合體，就讓粉絲們相當期待。

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談起當時一收到林心如的邀約，蘇有朋毫不猶豫就答應了，並表示即使與她很久不見，彼此間依然非常熟悉與信任。蘇有朋也透露上次到台東，是三十幾年前小虎隊巡迴演唱，這次參與《光開門就很忙了》興奮到早上五點多就起床，聊到與成員們之間的相處，他說：「就像一家人，彼此信任。」

▲蘇有朋（左）與林心如（右）是多年好友，但卻是首次同台實境節目。（圖／TVBS提供）
▲蘇有朋（左）與林心如（右）是多年好友，但卻是首次同台實境節目。（圖／TVBS提供）
節目中，林心如一見到蘇有朋就興奮地給予擁抱，成員們也熱情湧上幫忙拿外套、搬行李，讓原以為來當小幫手的蘇有朋有些驚訝與不習慣，而在收工後，蘇有朋還被店長林心如邀請聚在女子宿舍裡聊天，他透露：「那天收工後心如立刻訊息我，請我洗完澡後過去跟她們聊天，我真的沒想到我的女生宿舍初體驗竟然一點也不尷尬，而且很有安全感！」

由於蘇有朋曾參與過經營類型的實境節目，並且擔任過廚師，任何位置對他來說易如反掌，這次主廚周興哲特別端上精心擺盤的咖哩飯，成功讓「細節王」蘇有朋讚不絕口。而在準備房務時，蘇有朋再度爆發細節魂，提醒房務總管陳昊森，「小朋友的水與毛巾需求較大，需要多準備。」讓陳昊森當場上了一課，了解到貼心的房務必須根據客人不同的需求來量身打造。

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