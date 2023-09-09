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世衛C-TAP簽訂3許可協定　譚德賽感謝各界合作！高端疫苗授權也是其一

▲世衛C-TAP簽訂3許可協定　譚德賽感謝各界合作！高端疫苗授權也是其一
▲世衛C-TAP簽訂3許可協定　譚德賽感謝各界合作！高端疫苗授權也是其一

健康醫療網

【健康醫療網／記者吳儀文報導】聯合國公衛組織單位藥品專利池（MPP）以及世界衛生組織（WHO）主辦的COVID-19技術近用池（C-TAP）8月29日宣布，高端公司將 COVID-19 疫苗技術授權予上述國際組織。

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世界衛生組織（WHO）於日內瓦時間2023年9月6日下午3時（台灣時間2023年9月6日晚間9時）召開例行記者會，總幹事譚德賽博士（Dr. Tedros）於會中也提及相關內容。

例行記者會提及C-TAP簽訂3協定　其中包含高端

2020年5月受到COVID-19疫情影響，世界衛生組織（WHO）與哥斯達黎加政府便發起COVID-19技術近用池（C-TAP），希望成為COVID-19治療、診斷、疫苗和其他健康產品的開發者自願分享其知識產權、知識和數據的平台，促進COVID-19疫苗、檢測、治療和其他工具的知識產權、知識和創新共享。

世界衛生組織總幹事譚德賽博士（Dr. Tedros）在9月6日記者會上提到，上週C-TAP透過藥物專利池（MPP）簽訂了三項新的許可協定：

  • 高端疫苗生物製劑股份有限公司提供了其COVID-19疫苗的專利和專業知識
  • 西班牙國家研究委員會分享了疫苗原型相關的專業知識
  • 智利大學分享了其用於定量測定中和抗體的COVID-19檢測技術。
譚德賽博士（Dr. Tedros）表示，感謝這3個機構與C-TAP共享技術和專業知識，這證明了C-TAP這種模式的可行性，世界衛生組織正評估該模式，期盼能開發新模式，更廣泛地獲取技術，預計將在今年底前公布。

COVID-19仍持續存在　需要各界合作共享資訊

雖然目前COVID-19疫情已趨緩，不過COVID-19仍持續存在中，依舊需要各界相互合作、共享資訊。譚德塞博士也提到，COVID-19將持續存在，全世界將繼續需要可預防、檢測和治療的工具，通過C-TAP、WHO 及合作夥伴，將使防護工具普及到每個人，也向所有願意貢獻技術的持有人表達由衷的感謝。

而高端公司表示，未來如再授權（sub-license）予第三方，公司會再收取合理且可負擔之授權金，以促進疫苗製造技術全球廣泛應用。

總經理陳燦堅提到，對抗大規模傳染病最有效的應對措施就是團結、合作及全球共同努力，藉由加入C-TAP倡議，高端疫苗將為全球健康防護樹立先例，展現疫苗對普惠公共衛生的價值。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59173

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