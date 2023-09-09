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小小軍人體驗營　單兵基本教練超卡哇伊

▲「啟動小小軍人體驗營」穿著三軍軍裝的小小軍人，超卡哇伊的模樣，萌翻全場(圖／江啟臣服務處提供2023.9.9)
▲「啟動小小軍人體驗營」穿著三軍軍裝的小小軍人，超卡哇伊的模樣，萌翻全場(圖／江啟臣服務處提供2023.9.9)

記者柳榮俊/台中報導

▲現場有陸海空三軍種的小小軍裝體驗活動(圖／江啟臣服務處提供2023.9.9)
▲現場有陸海空三軍種的小小軍裝體驗活動(圖／江啟臣服務處提供2023.9.9)
超過三百位穿著三軍軍裝的小小軍人，跟著國軍的充氣娃娃一同進行單兵基本教練，還跳起健康舞蹈操，超卡哇伊的模樣，萌翻全場。由台灣新世代關懷協會主辦，立法委員江啟臣服務處、國軍中部人才招募中心等單位協辦的「啟動小小軍人體驗營」，在豐原區葫蘆墩公園第一區熱鬧登場。

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台灣新世代關懷協會榮譽理事長暨立法委員江啟臣表示，這是他推出孩童體驗營的第三彈，藉由不同的方式展現國軍弟兄另外一面，尤其他自己是立法院外交國防的委員，對於如何將全民國防的觀念往下扎根，同時達到軍民一家的精神，一直都是他努力的目標。現場有陸海空三軍種的小小軍裝體驗活動、手榴彈投擲、匍匐前進等闖關活動，再加上由新社中興嶺的航特部弟兄展現精良國軍戰力、各軍種的人才招募攤位，還加上氣墊城堡，讓現場的孩子的玩得不亦樂乎。


台灣新世代關懷協會理事長江文國表示，過去舉辦的「小小警察營」、「小小消防營」都受到熱烈的迴響，今年再推出「小小軍人營」釋出的名額都迅速的秒殺。尤其是小小軍人營民眾詢問度破表，名額加碼再開都不夠。主辦單位說，期待透過職場體驗等活動，讓孩子們能更瞭解這些守護我們安全的英雄們，也更懂得相關知識。


江啟臣說，國軍平時身在軍營訓練，民眾少有機會接觸，上個月清泉崗營區開放就吸引上萬人潮，透過各種活動讓民眾有更多機會認識、瞭解國軍，對國軍人才招募都是很好的機會與管道，尤其明年要恢復徵召一年役期的義務役，民眾也更關心部隊管理與生活，透過今的活動能有更進一步的認識，看到現場民眾熱情參與，未來他會持續國軍弟兄努力，保障在部隊為國效力的弟兄們權益。

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