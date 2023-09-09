基泰持續神隱 大直里長喊話：拿出最大誠意讓里民恢復正常生活
台北市大直街「基泰大直」的工程，由於施工不慎，造成鄰近大直街94巷民宅坍塌，導致周遭超過400位居民緊急撤離，有家歸不得。針對釀禍的基泰建設持續神隱，當地的里長呼籲基泰出面，拿出最大誠意讓里民恢復正常生活。
記者呂炯昌／台北報導
基泰建設大直工地釀禍後，基泰高層持續避不見面，原本傳出基泰總經理將在中午前往現場，與北市府就居民安置做協調，但最後仍未出現。李四川表示，他今早在工地為了討論住戶的安置部分要與對方協調，因此要求工地主任轉達要對方到事故現場，但是到中午12點都找不到他，北市都發局長王玉芬也打電話給總經理辦公室，但對方祕書也說找不到總經理。
鄰近「基泰大直」工程的道明外僑學校操場也受損，大直里里長曹邦全表示，道明中學校方有跟他聯繫，將要停課一個禮拜，希望透過里長跟北市府聯繫，校方希望在安全無虞的情況下，讓學生盡快上課。
媒體詢問是否基泰一直持續避不見面？曹邦全說，早上有聯繫了一下，下午沒有聯繫，但不是跟總經理聯繫。他有聽說總經理原本要來，但是沒有得到確定的消息。
媒體追問是否會對建商神隱感到不滿？曹邦全說，希望在台北市政府指導下，趕快讓里民恢復正常生活，盼建商拿出最大誠意讓里民恢復正常生活。