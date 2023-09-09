運動網紅遭爆是「高爾夫球飯局妹」行情破8萬！楊晨熙4線索全說了
藝人楊晨熙日前在節目《11點熱炒店》爆料，有位運動網紅根本是假面飯局伴遊妹，從原本3萬元的行情，靠著上節目關係飆到8萬元，不僅賺得比藝人還多，還經常出國到處遊玩，而且IG上永遠都是獨照等等，綜合以上的線索，立刻掀起在場來賓討論，紛紛追問到底是誰。
記者詹鎰睿／綜合報導
楊晨熙解釋，之所以會知道對方是飯局妹，是因為有朋友在FB名人「小商人」的花名冊上看到對方名字，好奇才會跑過來問她，「妳認不認識這個女生，因為我看妳們有一起上過節目。」聽到此事後，楊晨熙才恍然大悟，覺得一切都合理了。
「因為做這種行業（飯局伴遊），如果有上節目，她的價格會高一點。」楊晨熙指出，該運動網紅確實有在綜藝節目亮相，也讓她從原本3萬元的行情，飆到6至8萬元，而且對方IG的版面之前都是「一直出國吃喝玩樂」、「永遠都只有一個人的獨照」，如今卻有80%跟高爾夫球相關。
不過，讓楊晨熙最不能接受、覺得最不道義的是，該名運動網紅會到處詢問有在開店的名人，「你的店我不付錢，我不是股東，可是我可以對外說，我是股東嗎？我可以帶一些人來捧場。」楊晨熙解釋，其真正目的就是為了得到響亮的名號或頭銜，好讓自己更能接近上流社會人士。