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大直民宅塌陷！美軍測量圖曝「1945年整塊地是水田」　專家揭真相

▲台北市中山區大直街一處新建工程「基泰大直」7日發生工安事故，造成整排民宅嚴重龜裂傾斜。（圖／記者陳明中攝 , 2023.09.08）
▲台北市中山區大直街一處新建工程「基泰大直」7日發生工安事故，造成整排民宅嚴重龜裂傾斜。（圖／記者陳明中攝 , 2023.09.08）

記者鍾怡婷、潘毅/綜合報導

基泰建設在台北市大直街94巷的「基泰大直」工地，因施工不慎導致鄰近多棟民宅下陷傾斜，3百多人有家歸不得。外界也開始探討意外發生的完整原因，更有網友翻找出1945年的航照測量地圖，發現當時的大直還是一片水田窪地。對此，前中央氣象局地震預報主任郭鎧紋也詳細解釋其中影響。

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大直民宅坍塌事件發生後，也民眾在論壇PTT上發出一張1945年時美軍拍下的航照測量圖，發現這次事發的地點，在當年是位處於「舊河道跟埤圳之間」，並認為這些地方地基含水量一定超高，蓋房子時地基一定要加固再加固。只要一偷工減料，就會出現今天的慘劇。

▲民眾在論壇PTT上發出一張1945年時美軍拍下的航照測量圖，發現這次事發的地點，在當年是位處於「舊河道跟埤圳之間」。（圖／翻攝PTT）
▲民眾在論壇PTT上發出一張1945年時美軍拍下的航照測量圖，發現這次事發的地點，在當年是位處於「舊河道跟埤圳之間」。（圖／翻攝地理資訊科學研究專題中心）
針對上述網友的說法，郭鎧紋則解釋，舊河道流經的區域還是要看以前的沈積物，桃園一代也是舊河道，但由於過去是大漢溪行經路線，流域石頭最硬，地質還是相當的堅硬。而大直一帶主要是鄰近基隆河域，都是顆粒很細的沈積物，基本都是爛泥巴水，才會再興建工程、水土保持上需要更加注意，他也表示：「過去是水田也不代表地質不好，像是東門站外的舊城區，以前也都是水田，但土壤檢視圖來看地質也是比較堅硬的」。

▲郭鎧紋表示，「過去是水田也不代表地質不好，像是東門站外的舊城區，以前也都是水田，但土壤檢視圖來看地質也是比較堅硬的」。
▲郭鎧紋表示，「過去是水田也不代表地質不好，像是東門站外的舊城區，以前也都是水田，但土壤檢視圖來看地質也是比較堅硬的」。（圖／台北市政府）
郭鎧紋說明，台北地區大約從40萬年前開始累積沉積物，由淡水河的三大支流大漢溪、新店溪、基隆河將礫石、砂、泥帶入盆地內堆積，最終形成台北盆地地形，其本身地質屬於較為鬆軟的沈積層，還是要看土地是鄰近哪一條河域，大漢溪流域石頭最硬、新店溪其次，流經大直地區的基隆河最慘。不過他也強調，地質不好並不代表就會有居住安全問題，在建造時還是可以透過地質改量、連續壁作深等技術去克服

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