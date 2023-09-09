大直民宅塌陷！美軍測量圖曝「1945年整塊地是水田」　專家揭真相

我是廣告 請繼續往下閱讀
大直民宅坍塌事件發生後，也民眾在論壇PTT上發出一張1945年時美軍拍下的航照測量圖，發現這次事發的地點，在當年是位處於「舊河道跟埤圳之間」，並認為這些地方地基含水量一定超高，蓋房子時地基一定要加固再加固。只要一偷工減料，就會出現今天的慘劇。
針對上述網友的說法，郭鎧紋則解釋，舊河道流經的區域還是要看以前的沈積物，桃園一代也是舊河道，但由於過去是大漢溪行經路線，流域石頭最硬，地質還是相當的堅硬。而大直一帶主要是鄰近基隆河域，都是顆粒很細的沈積物，基本都是爛泥巴水，才會再興建工程、水土保持上需要更加注意，他也表示：「過去是水田也不代表地質不好，像是東門站外的舊城區，以前也都是水田，但土壤檢視圖來看地質也是比較堅硬的」。
郭鎧紋說明，台北地區大約從40萬年前開始累積沉積物，由淡水河的三大支流大漢溪、新店溪、基隆河將礫石、砂、泥帶入盆地內堆積，最終形成台北盆地地形，其本身地質屬於較為鬆軟的沈積層，還是要看土地是鄰近哪一條河域，大漢溪流域石頭最硬、新店溪其次，流經大直地區的基隆河最慘。不過他也強調，地質不好並不代表就會有居住安全問題，在建造時還是可以透過地質改量、連續壁作深等技術去克服。
更多「北市大直民宅塌陷」相關新聞。