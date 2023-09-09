慶祝兒子考上國立大學！鹽酥雞「整年都買1送1」 霸氣闆娘曝內幕
孩子永遠是父母的驕傲！8月大學放榜，高中畢業生將迎向大學新生活，有網友發現路邊雞排店掛上大紅布條，大字寫下：「兒子考上國立嘉義大學，鹽酥雞整年都買一送一」，短短3小時就超過5千人按讚，《NOWnews今日新聞》也找到霸氣闆娘，她樂不可支表示兒子這兩天就要下南部，後（11）天正式開學成為大一新生！
記者黃韻文／綜合報導
網友在臉書社團「路上觀察學院」貼出一張照片，只見雞排店掛著大紅布條，店家為了慶祝「兒子」考上嘉義大學，鹽酥雞整年都買一送一，香爆大魷魚整年送雞腿。霸氣大放送立刻引起眾人關注，眾人笑稱「兒子考上嘉大，應該整年都要免費加大」、「老闆買一送一整年很慷慨」、「這根本我爸媽，當初考上宜蘭大學他們超開心」。
也有人質疑只是活動噱頭，或許老闆就是「兒子」本人。《NOWnews今日新聞》記者找到該間門市，正是剛搬到桃園八德和平路的大瑋叔叔炸雞，接電話的張姓老闆娘難掩喜悅，透露8月15日放榜當天，就開心到去找廠商做布條，兒子自己也頗意外可以考到嘉義大學，一家人都很開心，才想說好好慶祝。
布條掛上後，很多客人都好奇發問真的嗎？老闆娘也不厭其煩秀出錄取通知，逐一解釋給客人聽，「真的太開心了！」網友擔心全年大放送會被吃垮，張姓老闆娘笑笑說，鹽酥雞原本60元，買1送1不至於大賠本，但確實就沒利潤了，不過客人還會加點其他東西，「當作交朋友、以雞會友啦！」