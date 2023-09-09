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「代理教師不足」之亂！全教產批教育部本末倒置、捨近求遠

▲「代理教師不足」影響學生受教權益，全國教育產業總工會今（9）日發聲明批評教育部未曾對此超前部署，甚至本末倒置、捨近求遠。（圖／NOWnews資料照片）
▲「代理教師不足」影響學生受教權益，全國教育產業總工會今（9）日發聲明批評教育部未曾對此超前部署，甚至本末倒置、捨近求遠。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

「代理教師不足」引發熱議、也影響學生受教權益，全國教育產業總工會今（9）日發聲明批評教育部未曾對此超前部署，不肯開放退休教師再任代理教師，只說「不宜排擠年輕人就業機會」，但沒多久又宣布要花52億元招國際生來台就讀就業，認為教育部根本本末倒置、捨近求遠！

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日前全國教育產業總工會呼籲教育部解禁，讓退休教師可再任代理教師，以解決代理教師短期不足之現況，教育部公開表示，不宜排擠年輕人相關就業機會。但7日教育部馬上發布「促進國際生來台及留台實施計畫」砸52億海外搶才！以越南、印尼與菲律賓等新南向國家優先，招募國際生來台就讀、留台工作為主。

全國教育產業總工會表示，樂見國際生自費來台擴增國內學校生員，但政府補助所謂的優秀國際生，不只定義不明確、未來若要留台工作至少兩年，恐壓縮國內人才就業機會，且本土學生的素質跟能力難道比不上嗎？教育部說好的給年輕人機會呢？之前新南向產學專班，出現學生打黑工亂象，且未來若只是進入企業生產線工作，花人民納稅錢外，還有本末倒置、捨近求遠之嫌。

此外，有關代理教師不足所造成之各種異象，神岡高工主任表示，30年第一次遇到！整個暑假一直擔任評審，但許多素質欠佳根本不敢用，總不能說有人來報考就錄取、拿學生的受教權開玩笑嗎？結果理化科代理教師差點開天窗，最後只好拜託退休老師回來代課。桃園某中學到目前也是有兩科一直找不到，另外一個桃園大校更是開學當天6:00課表才出來，但還有一堆課程之教師姓名是空白的。

這一波「代理教師不足」之亂，教育部從頭至尾未曾超前部署，只有公開表示不宜排擠年輕人相關就業機會，但卻要花52億招國際生來台就業。全教產認為要兼顧教學現場需求與維護學生受教權益，教育部應可考慮解禁退休教師重返學校、短期擔任代理教師，以其教學經驗豐富，馬上就上手，但現在不就是找不到代理教師嗎？是誰剝奪了誰的工作了？



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