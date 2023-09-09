蘋果發表會前有狀況！舊版iOS藏2大資安漏洞 官方急籲用戶快更新
每年全球果粉最期待的蘋果發表會，即將在台灣時間9月13日凌晨正式登場，不過在此之前，蘋果在昨（8）日凌晨釋出iOS 16.6.1，並說明此次更新包含重要的安全性修復，建議全部使用者進行安裝更新，適用機型為所有援iOS 16的iPhone。
記者潘毅/綜合報導
蘋果安全網頁指出，本次iOS 16.6.1主要修復ImageIO影像跟Wallet錢包兩大安全漏洞，駭客可能利用惡意製作的圖檔或附件檔案發動攻擊，導致能執行任意代碼，有報告顯示已遭積極利用，提醒所有可適用升級的iPhone立刻安裝。
據Citizen Lab網站指出，舊版的 iOS 中，藏了2個安全性漏洞，分別是 CVE-2023-41064 和 CVE-2023-41061，駭客利用漏洞製作包含惡意代碼的圖片，並通過 PassKit 附件散布。Pegasus 是由 NSO Group 開發的監控軟體，主要針對記者、政要以及各種活動人士，可以監控竊取手機內重要訊息。
除了只iOS 16.6.1版本之外，蘋果也同時推出iPadOS 16.6.1、watchOS 9.6.2、macOS 13.5.2等等更新，解決上述安全性漏洞。