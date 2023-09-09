摩洛哥百年強震！世界遺產舊城區建物倒塌　居民倉皇逃命露宿街頭

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這起百年強震在摩洛哥多個地方造成災情，包括豪茲省、馬拉喀什省、瓦爾紮紮特省、阿齊拉勒省、奇恰瓦省和塔魯丹特省等多個省份，許多位於偏遠山區的村莊也遭地震影響，但由於進出困難，村莊災情具體狀況仍不清楚，後續的救援工作充滿挑戰。
擁有千年歷史的古城馬拉喀什也遭地震襲擊，馬拉喀什的舊城區被列為世界遺產，城牆可以追溯到12世紀，因為遍佈紅砂岩建造的建築，又被稱為「紅城」，在新冠疫情爆發前，馬拉喀什一年可以吸引近300萬遊客，宮殿、清真寺、熙熙攘攘的廣場是馬拉喀什的著名特色。不過受到強震影響，當地媒體表示，舊城區內有建物倒塌，清真寺的尖塔崩落，但具體受損程度，仍待釐清。
根據《BBC》報導，由於馬拉喀什、摩洛哥全國都罕遇地震，因此許多當地居民都極為恐慌，不知道該怎麼應對，只能無助地聚集在室外，裹著毯子在馬路上休息，擔心餘震的到來。摩洛哥內政部呼籲人們保持冷靜，強調政府絕對會動用一切能動用的資源來救災。
根據《CNN》報導，美國地質調查局（USGS）表示，由於摩洛哥的當地建築對於地震的抵抗力較不足，尤其是那些土坯和泥漿構成的歷史建築，可能會遭受廣泛的破壞，必須要小心之後的餘震。
在地震之後，國際社會也紛紛發聲，聯合國表示已準備好提供幫助，法國外交部發表聲明表示聲援，印度總理莫迪在G20峰會的演說中，特別提到心與摩洛哥同在，歐盟和德國也都發聲表達慰問。