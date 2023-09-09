大直民宅坍塌 雙號拚9日下午5點復電、最快10日返家
台北市大直街「基泰大直」的工程，由於施工不慎，造成鄰近大直街94巷民宅坍塌，導致周邊近200戶、超過400位居民緊急撤離。北市府拚今（9）日下午將大直街94巷雙號復電、最快明日可以返家。
記者呂炯昌／台北報導
基泰建設在大直街的工地造成大直街94巷1弄1、3、5、7、9號單數樓房屋傾斜。蔣萬安今日上午第四度前往大直街94巷勘災，針對住戶關心到底什麼時候可以回來拿東西、再次回家，蔣萬安表示，對於傾斜建物25戶，目前還沒有辦法回來取相關物品，但是目前了解整體灌漿狀況，24小時持續進行、經過24小時監測，目前沒有位移、傾斜沒有動搖，還會經過更完整相關檢測、技師公會確定安全無虞，最快也許今天下午市府會安排讓25住戶來分批進來拿取相關物品。
傾倒建物以外的住戶關心什麼時候回家？蔣萬安說，這部分目前從相關局處、結構技師公會檢測狀況都還算穩定，所以預判最快明天或星期一就可以讓住戶回家。
北市府力拚大直街94巷雙號住宅在下午5點能夠復電。單號則因為房屋傾斜而無法復電，但因爲基地回填順利，下午已派遣特蒐人員入內，評估是否能入內拿取著住戶物品。
北市教育局指出，中山區大直街94巷民宅塌陷事件，目前校安通報受影響師生合計62位，受影響之道明外僑學校，下週一（11日）恢復正常上課。另本局認助清寒基金會提供受災師生急難救助金，受災戶師生每名1萬2,000元、預防性撤離戶師生每名6000元。
有關道明僑校建築物安全部分，教育局今日已協同建管處、台北市結構技師公會入校勘察，經結構技師公會評估建物結構安全無虞，為持續關注建物安全性，已責成建設公司裝設傾度盤，並每日進行檢測提供技師公會協助判讀。