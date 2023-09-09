▲7歲學童血尿竟是因為「過度補鈣」　醫師建議補鈣應以3多1少為原則

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造成血尿的原因有「這些」 過度補鈣也是其中之一學校尿液篩檢都是先以試紙檢查尿液，若呈潛血反應，會再於門診進一步做尿液檢查。侯家瑋醫師提到，若肉眼下看不出任何異常，經過離心沉澱在顯微鏡下才察覺到的血尿情形，被稱為「顯微鏡性血尿（高倍視野下發現紅血球細胞超過5顆以上）」，而若是肉眼看得到的則稱為「巨觀性血尿」。
造成血尿的原因有很多，包含泌尿道感染、泌尿系統構造異常、泌尿道外傷、腫瘤（威爾姆氏瘤）、腎絲球病變或遺傳性的多囊腎、腎炎等，或是暫時性的情況（如：劇烈運動後）都有可能發生血尿。
此外，侯家瑋醫師表示，當進食太多含鈣食物、過度補充鈣片或維他命D、副甲狀腺機能亢進、中毒或遠端型腎小管酸血症時，會出現高尿鈣症，也可能會有間歇性血尿、解尿疼痛的情形。
這時就要控制血鈣、降低尿鈣並糾正酸中毒等。侯家瑋醫師提到，如果是輕症患者，其實無需特殊治療，只要避免高鈣飲食、多飲水，對於預防血尿發生具有積極作用。
補鈣應「三多一少」 維生素D也很重要許多家長擔心孩子長不高，因此會積極幫孩子補鈣有時一不小心就會補過頭，或是用錯方式補充鈣質。侯家瑋醫師提醒，從天然食物中補充鈣質才是最好、最自然的補鈣方式，建議幫孩子補鈣可遵循「三多一少」原則：
- 第一多：多吃高鈣食物
- 第二多：多吃富含維生素D食物
- 第三多：多運動（戶外）
- 一少：少吃高磷、高油、高醣飲食及碳酸飲料
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59140
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