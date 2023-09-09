全家古娃娃霜淇淋「9元開吃」！7-11霜淇淋買1送1 今起取件送7元
全家霜淇淋9元今起開吃！即起至9月15日前，門市取包裹送9元霜淇淋優惠券，古娃娃聯名新口味「荔枝烏龍霜淇淋」也能換；7-11即起至9月11日，門市取貨包裹也有送7元購物金活動，共150萬組限定。同時，7-11在9月10日前也有霜淇淋買1送1優惠，使用icash pay結帳，泰奶霜淇淋、夏日芒芒、原味牛奶霜淇淋同品項買1送1。
記者鍾怡婷/綜合報導
全家古娃娃聯名霜淇淋開賣，新口味「荔枝烏龍霜淇淋」限時只要9元就能嚐鮮，只要在9月9月至15日，以及9月18日至22日到全家門市取貨，1件包裹可領1張9元霜淇淋優惠券，單筆交易最多贈5張，也就是說單次取貨別超過5件包裹。
第一波9月15日前取的小白單可兌換至9月22日，限量280元萬組；22日前領取的小白單，可兌換至9月29日，限量200萬組，一共480萬組限時搶，需持小白單兌換，遺失不補發。剛好可搭古娃娃聯名新口味「荔枝烏龍霜淇淋」，9元品嚐霜淇淋新口味。
7-11即起至9月10日前，使用icash pay購買霜淇淋，可享同品項買1送1優惠，包括聯名米其林一星正宗泰式餐廳「頌丹樂」的泰奶霜淇淋、夏日芒芒、原味牛奶霜淇淋都在優惠內。
還有即起至11日前，門市取貨每件送7元購物金，每筆上限5組序號，共150萬組，購物金期限至9月24日截止，要記得領取小白單或刷會員條碼，否則購物金並不會自動歸戶，一定要記得報電話或給會員條碼，或是確認有拿到購物金QR碼的小白單後再離開門市。