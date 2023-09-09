基泰建設弄垮大直公寓！建商幫蓋新的「賺到了」　律師：打錯算盤

全家古娃娃霜淇淋「9元開吃」！7-11霜淇淋買1送1　今起取件送7元

▲全家與古娃娃聯名推出荔枝烏龍霜淇淋，即起至9月15日前，門市取包裹送9元霜淇淋優惠券。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲全家與古娃娃聯名推出荔枝烏龍霜淇淋，即起至9月15日前，門市取包裹送9元霜淇淋優惠券。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

全家霜淇淋9元今起開吃！即起至9月15日前，門市取包裹送9元霜淇淋優惠券，古娃娃聯名新口味「荔枝烏龍霜淇淋」也能換；7-11即起至9月11日，門市取貨包裹也有送7元購物金活動，共150萬組限定。同時，7-11在9月10日前也有霜淇淋買1送1優惠，使用icash pay結帳，泰奶霜淇淋、夏日芒芒、原味牛奶霜淇淋同品項買1送1。

我是廣告 請繼續往下閱讀
全家古娃娃聯名霜淇淋開賣，新口味「荔枝烏龍霜淇淋」限時只要9元就能嚐鮮，只要在9月9月至15日，以及9月18日至22日到全家門市取貨，1件包裹可領1張9元霜淇淋優惠券，單筆交易最多贈5張，也就是說單次取貨別超過5件包裹。

第一波9月15日前取的小白單可兌換至9月22日，限量280元萬組；22日前領取的小白單，可兌換至9月29日，限量200萬組，一共480萬組限時搶，需持小白單兌換，遺失不補發。剛好可搭古娃娃聯名新口味「荔枝烏龍霜淇淋」，9元品嚐霜淇淋新口味。

▲網購包裹自到全家門市取貨，結帳時印出小白單，取件1個包裹就送1張9元霜淇淋兌換券。（圖／全家提供）
▲網購包裹自到全家門市取貨，結帳時印出小白單，取件1個包裹就送1張9元霜淇淋兌換券。（圖／全家提供）
7-11即起至9月10日前，使用icash pay購買霜淇淋，可享同品項買1送1優惠，包括聯名米其林一星正宗泰式餐廳「頌丹樂」的泰奶霜淇淋、夏日芒芒、原味牛奶霜淇淋都在優惠內。

還有即起至11日前，門市取貨每件送7元購物金，每筆上限5組序號，共150萬組，購物金期限至9月24日截止，要記得領取小白單或刷會員條碼，否則購物金並不會自動歸戶，一定要記得報電話或給會員條碼，或是確認有拿到購物金QR碼的小白單後再離開門市。

▲假日高溫出遊要吃冰，7-11限定門市有皮可丘芒果霜淇淋買1送1；憑票券也可吃全家霜淇淋買1送1。（圖／業者提供）
▲7-11即起至9月10日前，使用icash pay購買霜淇淋，可享同品項買1送1優惠。（圖／7-11提供）

4大超商開學季限定！全家咖啡買1送1　7-11拿鐵35元、思樂冰20元

7-11「思樂冰、霜淇淋」都買1送1！只限一天　全家咖啡今起買1送1

今起連喝3天！全家美式買1送1　7-11咖啡第2杯10元、霜淇淋買1送1

迎國際咖啡日！全家咖啡今起「5大優惠」：美式19元、濃拿鐵半價

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞