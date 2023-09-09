受大直民宅塌陷波及！教育局赴道明外僑學校評估 復課時間出爐
受到大直民宅塌陷波及，位在大直街的道明外僑學校外牆、操場出現巨大裂縫，台北市教育局在8日一早立即宣布預防性停課一天，今（9）日教育局會同建築工程管理處、台北市結構技師公會入校勘查，評估建物結構安全無虞，下週一可恢復正常上課。
記者林莞茜／綜合報導
教育局今日協同建管處、台北市結構技師公會入校勘察，經結構技師公會評估建物結構安全無虞。為持續關注建物安全性，已責成建設公司裝設傾度盤，並於每日檢測提供技師公會協助判讀。
學校圍牆、操場地秤龜裂部分，教育局表示，已初步設置圍籬區隔，暫停開放操場使用；目前已協調建設公司待災害區完成基礎穩固後，進行後續圍牆、操場、跑道整修，相關修復方式以維護師生安全及學校權益為優先。
教育局經評估後指出，道明外僑學校在9月11日即可恢復正常上下課，教育局也會派駐人員於每日上午7點30分至8點、下午2點30分至3點50分上放學時段，加強留意交通車通行狀況。另為給予受災師生立即實質協助，台北市教育局認助清寒基金會提供受災師生急難救助金，每名受災戶師生1.2萬元、預防性撤離戶師生6千元，目前統計62名受慰問人員的慰問金共53.4萬元。