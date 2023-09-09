查農《愛的香氣》煞到老闆搞曖昧 Bright英雄救帥撲街超落漆
電影《模犯生》男主角查農·桑提納同庫（查農）、拉皮彭·塔帕蘇萬（Bright）主演泰國穿越BL劇《愛的香氣》，首次合演但CP感十足。最新劇情，飾演少爺的Bright酒醉後，忍不住向「管家」查農示愛，隔天酒醒後卻斷片，不停追問細節、氣氛曖昧。查農爆料有一場戲Bright耍帥救他，結果絆倒撲街，Bright笑回：「被愛絆倒！」
記者蔡依庭／綜合報導
首次主演穿越BL劇的查農和Bright，表示都看過原著小說，很喜歡這個故事內容。查農喜歡復古、科幻、超自然的劇情，而且認為該劇本故事鋪陳、串聯得很好。Bright提到，演出的角色與以前相比差異很大，「這是我拍的第1部復古劇，畢竟是在古代，使用的語言很不一樣，小說文字和台詞都非常優美，必須練習說話的口條，包括舉手投足、儀態等，拍攝的時候才會顯得自然」。
查農補充說明，拍攝前都有紮實的訓練課程，做足功課，所以拍攝過程都很順利。查農起初對Bright的印象是「沉穩、內斂」，沒想到熟悉後，發現對方很親切活潑，「他很快就和大家打成一片，現場都很歡樂」。Bright笑著說：「如果不歡樂代表我在睡覺！」《愛的香氣》LINE TV全台獨播，與泰國同步播出。