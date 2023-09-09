拒絕與俄和談 澤倫斯基：普里格津之死就是與蒲亭做交易的下場
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）接受《CNN》獨家訪問時表示，雖然烏克蘭的反攻尚未取得很大的進展，但他不認為現在是考慮與俄羅斯和平談判的時機，並稱「瓦格納集團」（Wagner Group）首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）的死就是最好的例子，說明了與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）做交易的人，最後會淪落到什麼下場。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《CNN》報導，烏克蘭的反攻進入第四個月，但迄今為止進展有限，雖然美國其他盟友持續供應武器，但是軍援速度也有減緩的趨勢，開始有呼聲認為應該考慮由烏克蘭方來設法結束戰爭，不過澤倫斯基強調，現在還不是與俄羅斯和談的時候。
澤倫斯基表示，「當你想與某人妥協或對話時，你無法與騙子做到這一點」，並稱普里格津之死就是最好的例子，在發起短暫的兵變後，這位傭兵頭子以戲劇性的墜機結束他的生命。澤倫斯基認為這就是一個很好的警告，向外界呈現了與蒲亭做交易的人會有何下場。
澤倫斯基反問，「你有看過普亭在其他問題上妥協嗎？與喬治亞？與摩爾多瓦？」喬治亞與摩爾多瓦都是曾遭俄羅斯入侵，至今仍被局部佔領的國家。根據《CNN》來自前線的報導，烏軍與俄羅斯持續在烏克蘭南部進行激戰，並收穫了一座關鍵村莊，取得了逐步進展。