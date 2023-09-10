張鈞甯的5件事！當過儀隊隊長、為合約哭6小時 有壓力就開洋芋片
「清新女神」張鈞甯近日跟阮經天主演電影《查無此心》回歸大銀幕；事實上，她在成為一線女明星前，經歷許多波折，每每能讓張鈞甯釋放壓力的，就是用力扯開洋芋片的包裝，坦言那聲「啪」能獲得滿滿力量。張鈞甯在就讀台北大學法律系大二時，某天在東區好心幫工讀生填問卷，幾個月後該位工讀生從事藝人經紀事務，難忘張鈞甯的特質，撥打她當時留下的真實電話號碼，提出廣告試鏡邀約，張鈞甯也確認自己的興趣在表演，因而開啟演員之路，從電視劇《流星花園Ⅱ》一句露臉時間不到30秒的台詞，到入圍金馬獎、拿下北影影后，《NOWnews今日新聞》為你整理了「張鈞甯的二三事」，一起來看看有哪些吧！
記者楊穎軒／綜合報導
張鈞甯父親張志銘是德國慕尼黑大學法學博士， 與同樣在德國唸書的母親鄭如晴相識相戀，因此張鈞甯出生於西德慕尼黑，一直到4歲才回台灣住，所以唸幼兒園時會講、聽得懂德語，不過她說長大後德文已經忘得差不多，大學時又再選修德文，大一升大二的暑假也和姊姊去德國遊學兩個月，住在寄宿家庭，精進語言能力。
讀景美女中時，張鈞甯因為身高超過168公分被選進儀隊，個性木訥、不服輸的她，培訓期間看見其他人可以旋槍一百轉，開始自己埋頭苦練，一大早上在大太陽下曬4個小時以上，練不好就挨學姐罵，後來表現優異當上隊長，起床便奔到學校，從7點起練隊長的刀法，也不午休，放學後還留下來練到晚上，成績因此下滑，考過全班倒數第三名。
張鈞甯的祖父張瑞楨是台中大雅望族，與日治時期台灣五大家族之一的霧峰林家是親戚關係，今日台中市中區中山路古蹟「宮原眼科」（原眼科診所、台中市衛生院）的土地曾是張家所有，在2010年日出集團買下之前，張瑞楨是該地建築物的主人。
2007年，張鈞甯遇上合約問題，她的經紀人兼摯友突然被經紀公司撤換，公司提出一份新的合約補充內容，影響已經找張鈞甯當女主角的電視劇《我在墾丁天氣晴》和國片《情非得已之生存之道》，戲服、劇情尺度全部大改，張鈞甯內心備受衝擊，因為她始終相信人性本善，還曾為此和媽媽吵架，沒想到，出道才5年遭遇合約糾紛，當時她清晨6點一看完新聞，躲在片場某個地方哭到中午12點。
張鈞甯曾透露，當自己遇到挫折，消除壓力的方式就是跑去買一包洋芋片，聽用力扯開包裝時發出「啪」的聲音，有一種療癒的作用，或是唸中央大學產業經濟研究所時，她向經紀公司請長假，在外租屋閉關寫論文，只要每次寫不出來，她會重播同一首音樂，在房間一邊跳一邊哭，當作發洩，也會去買雞排配珍珠奶茶吃。