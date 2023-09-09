天氣預報／明天還會下雨！台灣身邊「低壓排排站」 恐生成颱風
台灣近期天氣持續受低壓帶影響，尤其午後在台中以南地區的降雨相當明顯，中央氣象局預報員趙竑表示，明（10）日水氣仍較多，中南部地區持續會有大雨發生，下週一北方乾空氣南下後，整體降雨才會趨緩；此外，台灣周遭有不少小低壓發展，尤其在台灣海峽側的低壓對台灣影響較大，但這些低壓成為颱風的機率不高，氣象局將持續觀察。
記者張志浩/綜合報導
臉書天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」分享，在台灣上空的整個大低壓帶中，有許多小低壓活動，其中擾動91Ｗ正逐漸靠近台灣海峽，低壓就在台灣海峽或澎湖附近活動，容易把水氣輸送到中南部，但這個小低壓不會有太顯著的發展，其活動位置會決定雨勢的空間分布情況。
氣象局預報員趙竑則說明，目前的大低壓帶範圍，是從廣東海面一直延伸到日本南方海面，明日由於熱帶擾動91Ｗ靠近，南部整天還是有不定時降雨，中部以北、東半部白天陽光露臉，但中午過後仍有明顯降雨。特別要提醒中部、各山區有局部大雨發生的機率。
此外，多個低壓活動是否會有颱風在近期生成？趙竑提及，台灣海峽和廣東以南海面的2個低壓正在醞釀，但台灣海峽的海溫較低、風切較大，增強機率比較不高，廣東外海的低壓，環整個系統也不扎實，主要影響香港天氣，可能有較劇烈雨勢，有可能增強成熱帶性低氣壓，會不會變颱風還有許多變數，請民眾持續關注。