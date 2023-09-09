許光漢挺《走進你的時間》 扶龍王柯佳嬿發功也「走Jeans」來了
「藝界扶龍王」柯佳嬿和男神許光漢主演夯劇《相見你》叫好又叫座，甚至紅出國際改編成韓國版《走進你的時間》，由安孝燮、全汝彬、姜勳主演。《走進你的時間》昨（8）日在Netflix上線，柯佳嬿和許光漢也在各自的IG分享《走》劇的海報，尤其幽默的柯佳嬿更玩諧音梗，寫下：「走Jeans你的時間，我有在follow你。」呼應韓版主題曲〈美麗的約束〉的原唱——女團「NewJeans」。
記者蔡依庭／綜合報導
許光漢因為演出《相見你》人氣暴漲，紅遍兩岸三地之外，日本、韓國等地也有非常多粉絲，再度驗證柯佳嬿有「藝界扶龍王」之稱的都市傳說。去年該劇延續IP拍攝電影版，同樣受歡迎。韓國版本找來演出《社內相親》、《浪漫醫生金師傅》系列劇走紅的安孝燮擔綱男主角；女主角則是主演《黑道律師文森佐》的全汝彬，詮釋柯佳嬿在戲裡一人分飾二角的挑戰。
《走進你的時間》終於正式播出，男主角安孝燮劇中形象難免會被和原版「李子維」相比，他也曾數次向台灣媒體表示：「我在外貌方面很細心的準備了，請大家一定要注意看！」結果播出後的模樣果真是相當震驚，幾乎是另一種浪人的風格，和許光漢有極大的差異，讓不少網友笑虧「許光漢VS.流浪漢」。