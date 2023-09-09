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華為、蘋果再掀中美貿易戰新章　謝金河：1大廠股價慘跌可見端倪

▲華為日前無預警開賣新款旗艦手機Mate 60 Pro，同時中國政府計劃將iPhone禁令進一步擴大，中美貿易戰過招再次成為外界焦點。（圖／翻攝自華為官網）
▲華為日前無預警開賣新款旗艦手機Mate 60 Pro，同時中國政府計劃將iPhone禁令進一步擴大，中美貿易戰過招再次成為外界焦點。（圖／翻攝自華為官網）

記者倪浩軒/綜合報導

中國華為發布Mate 60系列手機，晶片技術問題引起美國關注，而中國政府計劃將iPhone禁令進一步擴大，也讓蘋果股價受挫，中美貿易戰過招再次成為外界焦點。對此，財信傳媒董事長謝金河表示，華為推出新手機與中國進一步制裁蘋果，是美中科技戰的新轉折，不過從中國手機零組件鏡頭大廠舜宇光學股價慘跌來看，「華為Mate 60 pro威力沒有想像中大」。

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謝金河今（9）日在臉書以「華為，蘋果的新戰局」為題發文，指出華為遭到一連串美國科技封鎖後推出內建7奈米的5G新手機，Mate 60 pro成為世界焦點，中國舉國瘋狂，將其視為是「中國突破美國科技封鎖的重大成就，中華民族偉大復興的總體現」。

另外，中國展開對蘋果手機的新一輪制裁，先前規定公務機關不得用蘋果手機，現在進一步規範國企員工不得使用蘋果手機，這個禁令直接影響蘋果的股價，蘋果從最高的198.23美元跌到177.56美元，市值蒸發2936億美元。謝金河表示，「蘋果成了這回合美中角力的最大受害者」。

謝金河認為，眾多科技專家紛紛拆解華為手機內建的晶片，証實是來自中芯國際的晶片，媒體指向這是梁孟松帶給中國半導體產業的科技突圍，美國國會則加大分貝要求進一步制裁中國。

謝金河進一步指出，華為推出新手機，中國制裁蘋果，這兩件事情同時發生，「這當然是美中科技戰的新轉折」，但是華為的7奈米技術到底突破到什麼程度？仍有待進一步探索。對比中國小粉紅的歡騰，任正非只是低調表示，華為只儲備人才，不囤積美元，謝金河稱讚是回答得體。

謝金河分析，華為推出新機，「照理說，華為供應鏈應該強力回應，不過，最直接的中芯國際大漲一天，下一個交易日大幅下跌7.6％，股價幾乎跌回原點，華虹也欲振乏力。」而且手機零組件鏡頭大廠舜宇光學，股價創下60.85港元新低，舜宇作為中國品牌手機廠最大供應商，股價這兩年跌幅慘烈，從259.4跌到60.85港元，「看起來，華為的Mate 60 pro威力沒有想像中大。」

謝金河表示，中國制裁蘋果，也傷到自家供應鏈，立訊首當其衝，藍思，歌爾，瑞聲，歐菲光都受到影響，台灣的台積電下跌也跟這個有關。「接下來，美國會進一步加強科技制裁力度，美中科技戰會繼續深化！華為的威力有多強大？也有待進一步觀察。」

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