摩洛哥強震！陳其邁指示高市特搜隊整備隨時馳援

摩洛哥於臺灣時間9月9日早上6時11分發生芮氏規模6.8強震，目前得知傷亡人數已超過數百人，搜救工作正持續進行中。高雄市長陳其邁表示，高雄市特種搜救隊在第一時間已迅速整備集結完畢，待內政部消防署統一指示，可隨時出發馳援摩洛哥救援。
記者鄭婷襄／高雄報導
本次摩洛哥地震震央在其經濟大城馬勒凱什（Marrekesh），這起強震已確定至少造成數百人死亡，數棟建築物倒塌，無家可歸的民眾難以估計。
目前整備完畢之高雄市消防局特種搜救隊計有45名人員（除搜救人員外，另含1名獸醫師、2名醫師、2名護理師、1名土木技師）、2隻搜救犬及裝備8.4噸（除各式救災裝備外，另含聲納探測、破壞器材、糧食等），後續將依消防署統一指示，隨時可出動前往災區。
高市消防局長王志平表示，高雄市特搜隊5月8日通過國家認證，9月7日剛獲頒證書、並加入國際搜救輪值，擁有堅強紮實的救援戰力，平時除了守護高雄市民安全，當國際友邦遭遇重大災情，台灣也將發揮不分國界的人道關懷精神前往協助。
高雄市長陳其邁表示，摩洛哥強震傷亡數字不斷增加，對此他深表哀痛，也相信摩洛哥此時必然急需國際救災能量的支援，故立即指示高市特種搜救隊迅速整備完成，隨時待命出動。